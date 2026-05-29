CULTURA Alle origini dei videogame di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

Il primo videogioco per l'intrattenimento domestico. Foto: Wikipedia

C’è una scena che ritorna spesso quando si prova a raccontare l’origine del videogioco, ma che acquista un significato più preciso se la si osserva senza sovrapporvi ciò che verrà dopo. È la fine degli anni Cinquanta, in un laboratorio statunitense. L’ambiente è quello della ricerca: strumenti di misura, apparecchiature elettroniche, macchine costruite per calcolare, simulare, prevedere. Su uno schermo piccolo, tipico degli oscilloscopi dell’epoca, appare una linea orizzontale. Sopra quella linea, un punto luminoso si muove seguendo una traiettoria curva. Due persone, una di fronte all’altra, ruotano una manopola e premono un pulsante. Il punto cambia direzione, rimbalza, torna indietro. È una partita di tennis, ma soprattutto è un sistema che reagisce.

Non è ancora il videogioco come lo conosciamo oggi. Non c’è un’industria, non c’è un mercato, non c’è nemmeno un linguaggio condiviso. Eppure, in quella scena è già presente un elemento decisivo: la relazione tra azione e risposta. Il calcolo smette di essere invisibile e diventa esperienza.

Figlio della ricerca scientifica

Il dispositivo a cui si fa riferimento è Tennis for Two , costruito nel 1958 dal fisico William Higinbotham. Nasce come dimostrazione per il pubblico, non come prodotto. Deve rendere visibile il funzionamento di una macchina complessa, non intrattenere nel senso contemporaneo del termine.

Questo aspetto è centrale per comprendere la nascita del videogioco. All’inizio non esiste un’idea di medium. Non si parla di design, di generi, di pubblico. Si parla di tecnologia. Il gioco emerge come effetto collaterale, come possibilità non prevista.

Il videogioco Tennis Two. Foto: Wikipedia

A distanza di pochi anni, un altro esperimento spesso citato è OXO (1952), una versione del tris sviluppata all’Università di Cambridge su un computer EDSAC. Anche in questo caso, non si tratta di un prodotto, ma di una dimostrazione delle capacità della macchina. Tuttavia introduce un elemento ulteriore: il confronto tra uomo e sistema, non solo tra due giocatori umani.

Eppure, proprio questa origine laterale consente al videogioco di svilupparsi in modo flessibile. Non essendo vincolato fin dall’inizio a un modello industriale, può attraversare contesti diversi, assumere funzioni differenti, adattarsi a tecnologie eterogenee.

Il MIT e la prima comunità di sviluppo

Il passaggio successivo avviene all’interno delle università, in particolare al Massachusetts Institute of Technology, dove nei primi anni Sessanta si forma una comunità di programmatori che utilizza il computer non solo per il calcolo, ma anche per esplorare le possibilità dell’interazione.

La macchina su cui lavorano è il PDP-1 (Programmed Data Processor-1), prodotto dalla Digital Equipment Corporation. Si tratta di un computer relativamente avanzato per l’epoca: rispetto ai mainframe precedenti, consente un’interazione più diretta, grazie a dispositivi di input e a uno schermo che visualizza in tempo reale le operazioni.

È su questa macchina che nasce Spacewar! nel 1962. Due astronavi si muovono nello spazio, influenzate dalla gravità di una stella. I giocatori devono gestire traiettorie, velocità, orientamento. Non si tratta più di un semplice scambio di input e output, ma di un sistema dinamico che richiede apprendimento.

Il videogioco SpaceWar! ideato al MIT di Boston

Accanto a Spacewar! si sviluppano altri esperimenti meno noti ma significativi, come Mouse in the Maze, in cui un cursore attraversa un labirinto, o simulazioni che anticipano logiche ludiche pur restando formalmente strumenti di ricerca. In questo periodo il confine tra gioco e simulazione è ancora labile.

Un elemento spesso trascurato riguarda il modo in cui il gioco si diffonde. Il codice viene copiato, modificato, adattato. Non esiste ancora una distinzione netta tra autore e utilizzatore. Il videogioco è, in questa fase, anche una pratica condivisa.

Questo modello anticipa dinamiche che torneranno in seguito: la circolazione del software, la modifica dei contenuti, la partecipazione attiva degli utenti. Ma al tempo stesso è distante dalla logica industriale che si affermerà negli anni successivi.

L’ingresso nelle case: la televisione è la prima piattaforma

Il videogioco resta però confinato a contesti ristretti finché non incontra una tecnologia già diffusa su larga scala: la televisione. Ralph Baer intuisce che non è necessario rendere il computer accessibile a tutti; è più efficace trasformare un oggetto già presente nelle case.

La Magnavox Odyssey , lanciata nel 1972, è la prima console domestica. Dal punto di vista tecnico è limitata, ma dal punto di vista culturale introduce una novità radicale: il televisore, fino a quel momento dispositivo passivo, diventa uno spazio di azione.

Tra i titoli disponibili sulla Odyssey, giochi come Table Tennis o Hunt the Fox mostrano già una varietà di approcci, pur all’interno di forti limiti tecnici. L’uso di overlay fisici da applicare allo schermo – fogli trasparenti con scenari disegnati – rappresenta un tentativo di superare i limiti grafici dell’hardware attraverso soluzioni ibride.

Questo passaggio non è immediatamente compreso dal pubblico. La comunicazione del prodotto è incerta, la distribuzione non capillare. Tuttavia, l’idea di fondo si afferma: il gioco può essere acquistato, portato a casa, utilizzato in ambito familiare.

Inizia qui un processo che porterà il videogioco a diventare parte dell’economia domestica e dell’intrattenimento quotidiano.

Le sale giochi: il laboratorio del comportamento

Parallelamente, il videogioco si sviluppa in un’altra direzione, altrettanto decisiva: quella delle sale giochi. I cabinati arcade sono macchine dedicate, progettate per un singolo gioco e collocate in spazi pubblici. Funzionano a moneta: ogni partita ha un costo definito.

Pong, sviluppato da Atari nel 1972, rappresenta il punto di svolta. La sua apparente semplicità – due barre, una pallina – nasconde un equilibrio accurato tra difficoltà e accessibilità. Il gioco è immediato da comprendere, ma sufficientemente impegnativo da spingere il giocatore a riprovare.

Negli anni immediatamente successivi, il modello arcade si espande rapidamente con titoli come Space Invaders (1978), sviluppato da Taito, che introduce una progressione crescente della difficoltà e un ritmo sempre più serrato, e Asteroids(1979), che riprende e rielabora in chiave commerciale alcune intuizioni di Spacewar!.

Un altro passaggio cruciale è rappresentato da Pac-Man (1980), che amplia il pubblico dei videogiochi introducendo un’estetica riconoscibile e meccaniche meno legate alla simulazione di conflitto diretto. Il gioco diventa anche un fenomeno culturale, con merchandising, adattamenti e una diffusione che supera le sale giochi.

Le sale giochi diventano così un ambiente di osservazione diretta. I progettisti possono vedere come i giocatori interagiscono con la macchina: quanto tempo restano, quando si scoraggiano, quando decidono di inserire un’altra moneta. Il design si costruisce anche su questi dati.

Inoltre, l’arcade introduce una dimensione sociale specifica. Si gioca in presenza di altri, si osservano le partite, si costruiscono classifiche locali. Il videogioco non è solo un’esperienza individuale, ma un fenomeno collettivo.

Un altro aspetto rilevante è la standardizzazione dell’hardware. Il cabinato è un sistema chiuso: il produttore controlla sia la macchina sia il gioco. Questo consente una maggiore prevedibilità dell’esperienza, ma limita anche la possibilità di intervento esterno.

Espansione e crisi del mercato americano

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, il mercato cresce rapidamente. Le console domestiche si diffondono, il numero di giochi aumenta, nuovi operatori entrano nel settore. Tuttavia, questa crescita non è accompagnata da un sistema di controllo adeguato.

Titoli come Adventure (1980) su Atari 2600 introducono elementi nuovi, come l’esplorazione e la narrazione implicita, mentre altri giochi si limitano a replicare formule di successo senza innovare. Il mercato si satura, i consumatori faticano a distinguere tra prodotti validi e prodotti mediocri.

Il risultato è la crisi del 1983 negli Stati Uniti, che segna un crollo delle vendite e una perdita di fiducia. Questo episodio è cruciale perché evidenzia la necessità di un modello industriale più strutturato. Il videogioco non può sostenersi solo sulla crescita quantitativa: ha bisogno di regole, filtri, garanzie.

Il personal computer: un ecosistema aperto

Mentre il mercato delle console attraversa questa crisi, il videogioco continua a svilupparsi su un’altra piattaforma: il personal computer. Macchine come l’Apple II o il PC della IBM introducono un ambiente più aperto.

A differenza delle console, il PC non è progettato esclusivamente per giocare. È uno strumento general purpose. Proprio per questo consente una maggiore libertà di utilizzo. Gli utenti possono programmare, modificare, distribuire giochi senza passare attraverso un sistema centralizzato.

Le riviste specializzate svolgono un ruolo importante in questo contesto. Pubblicano codice sorgente, spiegano come funziona, invitano i lettori a copiarlo e modificarlo. Il videogioco diventa così anche un’occasione di apprendimento tecnico.

Nascono generi che sfruttano queste caratteristiche. Zork (fine anni Settanta) rappresenta una delle prime avventure testuali di successo, basata interamente su descrizioni e comandi scritti. Ultima (1981) introduce un mondo persistente e una struttura narrativa più articolata. SimCity (fine anni Ottanta) propone un modello di simulazione urbana che sposta l’attenzione dalla competizione alla gestione di sistemi complessi.

Il ritmo è diverso rispetto agli arcade, meno immediato ma più profondo. Il giocatore non è solo un utente, ma potenzialmente anche un autore.

Questo modello introduce una seconda genealogia del videogioco, più aperta e distribuita, che continuerà a influenzare lo sviluppo del settore nei decenni successivi.

Il riassetto industriale e l’ascesa del Giappone

Dopo la crisi del mercato americano, il settore si riorganizza. In questo processo, il ruolo delle aziende giapponesi è decisivo. Nintendo e Sega introducono un modello più controllato, basato su licenze e certificazioni.

Con il Nintendo Entertainment System, lanciato a metà degli anni Ottanta, viene costruito un sistema in cui l’accesso alla piattaforma è regolato. I produttori di giochi devono ottenere un’autorizzazione, i titoli vengono verificati, il numero di uscite è limitato. Questo consente di ristabilire la fiducia dei consumatori.

Accanto a questo modello, emergono titoli che definiscono nuovi standard. Super Mario Bros. (1985) introduce un design del movimento e dei livelli estremamente preciso, mentre The Legend of Zelda (1986) propone un mondo aperto all’esplorazione, con progressione non lineare. Si tratta di giochi che non solo consolidano il mercato, ma contribuiscono a definire un linguaggio.

Allo stesso tempo, il Giappone consolida la propria presenza anche nel settore arcade, con una produzione continua di nuovi titoli e una forte attenzione al design dell’esperienza. Il videogioco diventa sempre più un’industria globale, in cui diverse aree geografiche contribuiscono con modelli distinti.

Una nascita plurale e ancora aperta

A questo punto, appare evidente che il videogioco non nasce una volta sola. Nasce nei laboratori, quando il calcolo diventa interazione. Nasce nelle università, quando il software viene condiviso. Nasce nelle case, quando la televisione diventa piattaforma. Nasce nelle sale giochi, quando il gioco si lega a un modello economico. Nasce sui personal computer, quando diventa anche pratica di programmazione.

Queste traiettorie non si escludono, ma si sovrappongono. E continuano a influenzare il presente. Le tensioni tra apertura e controllo, tra creatività e standardizzazione, tra esperienza e piattaforma, sono già tutte presenti in questa fase iniziale.

Il videogioco, in questo senso, non è semplicemente nato. Continua a nascere ogni volta che una tecnologia viene trasformata in uno spazio di azione, ogni volta che una macchina diventa qualcosa di più di uno strumento e si trasforma in ambiente.