SOCIETÀ L’Italia nello spazio: una filiera costruita sui territori di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

La penisola italiana fotografata a bordo della ISS. Foto: NASA

Quando si parla di space economy italiana, il racconto tende quasi sempre a concentrarsi sui grandi gruppi, sui programmi europei o sulle missioni internazionali. È una prospettiva interessante, ma incompleta. La capacità italiana nello spazio non nasce da un solo polo industriale, né da un unico campione nazionale. Si forma in una rete di territori, imprese, università, centri di ricerca e istituzioni regionali che, messi insieme, compongono una infrastruttura produttiva diffusa. L’Agenzia Spaziale Italiana lo afferma in modo esplicito: tutte le Regioni italiane sono coinvolte nella space economy, sia attraverso la presenza di aziende storiche sia mediante iniziative locali di ricerca e innovazione.

È questo il punto da cui partire per leggere i distretti aerospaziali. Non come una semplice mappa amministrativa, ma come dispositivi industriali. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy li descrive come strumenti di coordinamento, consultazione e riferimento, capaci di raccogliere in modo organizzato competenze, esperienze e filiere presenti sui territori. Nel 2020 il ministero censiva già dodici distretti regionali aerospaziali; oggi il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, il CTNA , riunisce quindici principali distretti regionali insieme ai grandi attori industriali e della ricerca. Il territorio non è un semplice contorno della space economy italiana: ne è una delle condizioni di esistenza.

Cosa sono i distretti aerospaziali

La definizione più utile, in questo caso, è quella funzionale. I distretti non sono soltanto concentrazioni di imprese nello stesso spazio geografico. Servono a mettere in relazione grandi aziende, piccole e medie imprese, università, organismi di ricerca e istituzioni pubbliche. Il CTNA, istituito nel 2012, si presenta infatti come il punto di sintesi e convergenza dei bisogni e delle priorità del sistema aerospaziale nazionale. Ed è significativo che, secondo il rapporto IRES Piemonte del 2025, il cluster sia nato proprio su iniziativa dei cinque principali distretti regionali — Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia — con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mondo della ricerca e imprese e di sostenere il riposizionamento strategico del sistema produttivo italiano nel panorama internazionale.

Questa origine dice molto anche del modello italiano. Non un centro unico, ma un coordinamento tra ecosistemi territoriali differenti. È un’impostazione che presenta un vantaggio evidente: favorisce specializzazione, prossimità tra industria e ricerca, flessibilità nell’innovazione. Ma contiene anche un limite potenziale: senza una regia nazionale forte, la specializzazione può facilmente trasformarsi in frammentazione. È una tensione che continua ad attraversare il sistema ancora oggi.

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Piemonte: moduli pressurizzati, esplorazione umana, sistemi complessi

Se si guarda alla filiera spaziale italiana, il Piemonte è il territorio che più chiaramente mostra come un distretto possa diventare un nodo di programmi internazionali. Il rapporto IRES del 2025 indica il Piemonte come il principale cluster nazionale per numero di aziende e fatturato, con circa 350 imprese e 7 miliardi di euro, e lo descrive, sulla base dei dati forniti dal CTNA, come l’unico distretto italiano dotato di una capacità completa di progettazione, costruzione e certificazione di sistemi aeronautici e spaziali complessi, compresa la parte propulsiva.

Questo primato non si spiega solo con i numeri, ma con la qualità delle specializzazioni. A Torino si concentrano Thales Alenia Space, Leonardo e ALTEC, tre attori che collegano direttamente il territorio piemontese ai programmi di esplorazione umana. Thales Alenia Space presidia la linea degli habitat e dei moduli pressurizzati, da quelli per la Stazione Spaziale Internazionale fino ai moduli per Artemis e Gateway; Leonardo apporta elettronica, avionica e sistemi; ALTEC svolge funzioni di supporto operativo, simulazione e controllo missione. È qui che la continuità ISS-Artemis assume la forma di una traiettoria industriale concreta. Il Piemonte, in questo senso, non è soltanto un luogo di produzione: è un nodo della filiera internazionale dell’esplorazione umana.

Lazio: regia istituzionale, accesso allo spazio, servizi e dati

Se il Piemonte è il polo più forte sul lato delle infrastrutture e dei sistemi pressurizzati, il Lazio è il territorio nel quale si sovrappongono con maggiore evidenza istituzioni, industria e servizi. Il Distretto Tecnologico dell’Aerospazio regionale viene descritto come un hub di eccellenza con circa 330 imprese, oltre 23.500 addetti, più di 5 miliardi di euro di fatturato e 2 miliardi di export. Il Lazio copre una gamma molto ampia di specializzazioni: avionica, elettronica, micro e nanosatelliti, materiali innovativi, sistemi avanzati di gestione del traffico e servizi satellitari.

A questa densità industriale si aggiunge una concentrazione di funzioni di regia che non ha equivalenti in altri territori italiani. La sede centrale dell’Agenzia Spaziale Italiana è a Roma, così come la sede centrale di Telespazio; Avio ha la propria sede principale a Colleferro, in provincia di Roma, ed è il campione nazionale dell’accesso allo spazio attraverso la famiglia di lanciatori Vega. In altre parole, nel Lazio convivono governance nazionale, propulsione e servizi satellitari.

È anche il territorio in cui la catena del valore si mostra con maggiore continuità. Telespazio, insieme a Thales Alenia Space, forma la Space Alliance, che copre l’intera catena del valore: costruzione di satelliti, analisi dei dati, servizi a valle. Da questa alleanza nasce e-GEOS, la joint venture tra Telespazio e ASI che elabora i dati di COSMO-SkyMed e offre servizi di monitoraggio quasi in tempo reale e di mappatura. La società ha inoltre un ruolo esclusivo nella gestione del segmento di terra civile e nell’utilizzazione commerciale della costellazione. Qui la space economy mostra in modo particolarmente chiaro il proprio spostamento dall’hardware al servizio.

Campania e Puglia: ricerca, materiali, validazione, rete

Campania e Puglia mostrano un’altra faccia del modello distrettuale italiano. Non tanto il grande sistema integrato visibile nei programmi internazionali, quanto la capacità di alimentare la filiera con ricerca, manifattura avanzata, materiali, sperimentazione e cooperazione tra imprese e università.

Nel caso campano, la Regione Campania descrive il Distretto Aerospaziale della Campania come un modello industriale a rete capace di integrare aviazione commerciale, aviazione generale, spazio e vettori, manutenzione e trasformazione. Il DAC aveva avviato undici programmi strategici per un investimento complessivo di 145 milioni di euro, pensati per collegare ricerca e prodotti industriali futuri. Il punto interessante, qui, è che il distretto non è “spaziale puro”: funziona come piattaforma tecnologica che alimenta tanto l’aeronautica quanto lo spazio, con un forte ruolo del sistema universitario campano e della ricerca applicata.

La Puglia, invece, rappresenta bene il distretto come interfaccia tra imprese, università e centri di ricerca. La Regione distingue tra Distretto Produttivo Aerospaziale Pugliese, che aggrega 57 imprese, 8 centri di ricerca e università, oltre a enti pubblici e associazioni, e Distretto Tecnologico Aerospaziale , che riunisce 7 centri di ricerca e università e 12 imprese. L’Università di Bari, nella scheda dedicata al DTA, mostra una compagine consortile in cui convivono Leonardo, GE Avio, Planetek Italia, SITAEL, Exprivia, CETMA e altri soggetti tecnologici. È un esempio molto chiaro di come il valore di questi poli non risieda soltanto nella produzione, ma nella capacità di tenere insieme ricerca, validazione, software, materiali e servizi.

Lombardia: profondità industriale e densità della filiera

Se il Piemonte rappresenta il polo più forte sull’esplorazione umana e il Lazio quello più evidente nella sovrapposizione tra istituzioni, lanciatori e servizi, la Lombardia esprime un altro tipo di forza: la profondità della filiera. Il Lombardia Aerospace Cluster nasce nel 2009 e oggi rappresenta più di 200 imprese, circa 21.800 addetti, 6,3 miliardi di euro di fatturato annuo e quasi un quarto dell’export nazionale del settore, oltre a quattro università e due centri di ricerca. Il cluster sottolinea anche la presenza di tre filiere produttive complete, tra cui quella spaziale, che comprende produzione di satelliti con carichi utili scientifici, gestione delle infrastrutture di terra e servizi downstream, cioè i servizi costruiti a valle dei dati e delle capacità spaziali.

La Lombardia dimostra quanto la competitività spaziale italiana dipenda dalla densità di piccole e medie imprese, dalla componentistica, dalla meccanica di precisione, dall’elettronica e dai collegamenti con il sistema universitario. In un modello di filiera, la Lombardia è il territorio che rende più evidente come la space economy italiana non sia solo una questione di grandi sistemi, ma anche di spessore industriale diffuso.

Concentrarsi sui cinque distretti fondativi del CTNA è utile per capire il nucleo storico del sistema, ma non basta a descrivere l’intera geografia industriale italiana dello spazio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy include nella rete nazionale anche Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Umbria, Liguria e Veneto. In Basilicata, per esempio, il Cluster Lucano dell’Aerospazio si presenta come interlocutore capace di aggregare le diverse realtà regionali del settore; in Veneto la rete AIR , Aerospace Innovation and Research, si definisce come piattaforma per connettere università, centri di ricerca e imprese; in Toscana il distretto GATE 4.0 ha costruito un canale specifico dedicato all’aerospazio; in Abruzzo il Centro spaziale del Fucino, gestito da Telespazio, rappresenta un nodo essenziale per controllo satellitare, telecomunicazioni e segmenti di terra.

Questa costellazione di competenze ricorda che il modello italiano non si esaurisce nei territori più visibili. Esiste una seconda fascia di poli che alimenta la capacità nazionale. È una geografia meno spettacolare, ma decisiva per capire come si componga davvero la space economy italiana.

La filiera italiana

la chiave di lettura più utile resta quella della filiera. In alto stanno i grandi integratori e i primi contraenti nazionali: Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, Avio. Sono loro a presidiare i segmenti più visibili: sistemi complessi, moduli, satelliti, lanciatori, servizi satellitari, grandi programmi europei e internazionali. A un secondo livello operano imprese specializzate in avionica, elettronica, materiali, software, sottosistemi, propulsione, controllo e validazione. A un terzo livello si collocano piccole e medie imprese, startup, laboratori universitari e organismi di ricerca, che rendono possibile l’innovazione continua e il trasferimento tecnologico.

Il vantaggio del modello distrettuale è che questi livelli non restano isolati. Il CTNA nasce proprio per mettere in comunicazione i grandi player con i territori, le università e le PMI. Il MIMIT osserva che i distretti si sono sviluppati grazie alla presenza delle grandi industrie spaziali sul territorio, attirando un numero crescente di piccole e medie imprese interessate all’intera catena del valore dello spazio, dalla componentistica elettronica all’integrazione di sottosistemi e ai servizi operativi. È anche per questa capacità di collegamento che il sistema italiano riesce a stare dentro programmi complessi pur senza avere la concentrazione industriale di altri Paesi.

La filiera si chiarisce ancora di più se la si legge lungo la catena del valore della space economy. Nell’upstream, cioè il segmento a monte, troviamo costruzione di satelliti, moduli, strutture, propulsione e lanciatori. Qui pesano soprattutto Piemonte, Lazio e parte della Lombardia. Nel midstream, cioè nella gestione dei sistemi, dei segmenti di terra e delle operazioni, entrano in gioco Telespazio, il Fucino, i centri di controllo, la gestione di Galileo e di COSMO-SkyMed. Nel downstream, infine, il valore si sposta verso dati, geo-informazione, osservazione della Terra, applicazioni commerciali, servizi climatici, di sicurezza e di monitoraggio.

È anche per questo che i distretti non vanno raccontati soltanto come luoghi di manifattura. Servono a produrre valore lungo l’intero ciclo, dal satellite al servizio. Nel Lazio, per esempio, la Space Alliance copre costruzione di satelliti, elaborazione dei dati e servizi; in Lombardia il cluster rivendica la presenza simultanea di produzione satellitare, infrastrutture di terra e servizi downstream; in Puglia la compresenza di Planetek, SITAEL e centri universitari mostra come dati, software e ricerca siano già parte integrante del modello.

Un modello forte nelle competenze, più fragile nella scala

Il modello a distretti ha punti di forza evidenti. Consente specializzazione, prossimità tra industria e ricerca, integrazione con il sistema universitario, adattabilità e capacità di inserirsi in programmi europei e internazionali. È anche una delle ragioni per cui l’Italia riesce a presidiare segmenti ad alto valore, dall’esplorazione umana all’osservazione della Terra, senza disporre di una concentrazione industriale unica paragonabile a quella di altri Paesi europei.

Ma gli stessi elementi che rendono competitivo il sistema ne mostrano anche i limiti. La frammentazione territoriale può produrre flessibilità, ma rende più difficile trasformare la specializzazione in massa critica. La dipendenza da programmi pubblici, europei e internazionali — dall’Agenzia Spaziale Europea ai programmi dell’Unione Europea, fino alle cooperazioni con la NASA — continua a essere molto alta. E la presenza di competenze diffuse non sempre si traduce in una capacità ugualmente forte di coordinamento industriale e strategico.

È qui che il ruolo del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio diventa decisivo. Se i distretti restano soltanto luoghi di addensamento produttivo, il rischio è che il sistema italiano continui a eccellere nei singoli segmenti senza riuscire a esprimere pienamente la propria scala. Se invece vengono governati come una rete nazionale, allora la distribuzione territoriale può diventare un vantaggio e non un limite.

Una geografia industriale dello spazio

La space economy italiana non è leggibile soltanto attraverso i grandi gruppi o i grandi programmi. È una geografia industriale fatta di territori che svolgono funzioni diverse e complementari. La forza italiana nello spazio sta proprio in questa struttura distribuita. La sfida dei prossimi anni sarà evitare che questa rete resti soltanto una somma di specializzazioni territoriali. Per restare competitiva nella space economy globale, l’Italia dovrà trasformare questa geografia industriale in massa critica, cioè in una capacità nazionale più leggibile, più coordinata e meno dipendente dalla sola qualità dei singoli nodi.