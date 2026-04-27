SOCIETÀ Lo spazio cambia natura: la strategia USA tra civile e militare di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

La Terra fotografata dall'equipaggio della missione Artemis II. Foto: NASA

Per molto tempo la politica spaziale americana, la riflessione militare e l’innovazione industriale sono state raccontate come piani distinti. La Casa Bianca definiva le grandi priorità, la NASA sviluppava programmi civili e tecnologici, l’industria costruiva satelliti e servizi, mentre i comandi militari traducevano tutto questo in esigenze operative. Nelle ultime settimane, però, questa separazione si è fatta meno netta. Il memorandum NSTM-3 firmato il 14 aprile dalla Casa Bianca, che istituisce una iniziativa nazionale per l’energia nucleare spaziale, non si limita ad aprire un capitolo tecnico. Si inserisce in un quadro più ampio, nel quale lo spazio viene pensato sempre meno come semplice infrastruttura di supporto e sempre più come ambiente da sostenere, presidiare e, se necessario, difendere in modo attivo.

È nello stesso quadro che si collocano anche le parole di Stephen Whiting, comandante di U.S. Space Command, il comando operativo degli Stati Uniti per lo spazio. Secondo Whiting, un satellite costretto a restare in un’orbita prevedibile finisce per esporsi come un bersaglio, mentre il vantaggio del futuro dipenderà da piattaforme più mobili, più autonome e capaci di riposizionarsi. La novità, quindi, non sta nel singolo annuncio, ma nel fatto che Washington sta provando a portare dentro una stessa traiettoria indirizzo politico, dottrina operativa e capacità industriale. Letti insieme, il memorandum della Casa Bianca, la postura ufficiale di Space Command e gli aggiornamenti annunciati dalla NASA a marzo mostrano una stessa direzione: energia, logistica, mobilità e resilienza stanno diventando elementi centrali della competizione orbitale.

Il memorandum della Casa Bianca

Il memorandum del 14 aprile 2026 è il primo pilastro di questo passaggio. Il testo non tratta il nucleare spaziale come una frontiera scientifica indeterminata, da collocare in un futuro lontano, ma come una capacità da sviluppare con tempi relativamente ravvicinati. La Casa Bianca chiede di avviare competizioni di progetto guidate dalla NASA e dall’apparato della difesa per consentire dimostrazioni e impieghi nel breve termine di reattori spaziali di bassa e media potenza in orbita e sulla superficie lunare, preparando al tempo stesso il dispiegamento di sistemi ad alta potenza negli anni Trenta. La scansione temporale è molto precisa: il documento punta a reattori in orbita già dal 2028 e a sistemi sulla Luna dal 2030.

Anche i compiti assegnati alle agenzie federali vanno in questa direzione. La NASA deve avviare entro trenta giorni un programma per un reattore spaziale di media potenza, con una variante destinata alla produzione di energia sulla superficie lunare pronta al lancio entro il 2030, e con l’opzione di una versione per dimostrazione di propulsione nucleare-elettrica. Parallelamente, l’agenzia deve lavorare a un reattore spaziale ad alta potenza, capace di fornire almeno 100 chilowatt elettrici e pronto al lancio negli anni Trenta. Il Dipartimento dell’Energia, a sua volta, deve verificare se la base industriale americana sia in grado di produrre fino a quattro reattori spaziali in cinque anni. In questo modo il nucleare viene trattato non solo come ricerca, ma come capacità da rendere progettualmente e industrialmente concreta.

Conta anche il metodo scelto. La Casa Bianca chiede contratti a prezzo fisso, pagamenti legati al raggiungimento di tappe verificabili e la massima comunanza possibile tra i sistemi destinati allo spazio e quelli destinati alla superficie lunare. È un’impostazione che punta a costruire una famiglia di capacità, non una serie di progetti isolati. Per questo il nucleare spaziale, nel memorandum, non appare come una tecnologia di nicchia: diventa una delle basi su cui far poggiare permanenza operativa, autonomia energetica e mobilità nello spazio profondo.

Il direttore della NASA durante una recente audizione al Senato degli Stati Uniti. Foto: NASA

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Dalla politica alla dottrina

Il secondo pilastro è la dottrina. Nella sua dichiarazione di postura per l’anno fiscale 2027, lo U.S. Space Command afferma di voler ampliare il vantaggio di combattimento nello spazio e di dover passare da una postura prevedibile e statica a una logica di guerra di manovra dinamica. Il concetto, al netto del lessico militare, è semplice: nello spazio del futuro non basterà avere satelliti efficienti e numerosi; serviranno sistemi capaci di muoversi, sostenersi più a lungo e sottrarsi alla prevedibilità.

Whiting lo ha spiegato in modo ancora più chiaro allo Space Symposium di aprile 2025 in Colorado, uno degli appuntamenti annuali più attesi. L’idea è che un satellite confinato in un’orbita troppo facilmente tracciabile operi, di fatto, da una posizione fissa, e che proprio questa fissità lo renda vulnerabile. Il problema, in altre parole, non riguarda solo la minaccia avversaria, ma anche la forma delle architetture spaziali costruite finora: piattaforme potenti, ma spesso poco manovrabili e troppo prevedibili. Da qui l’insistenza su autonomia, durata operativa, possibilità di riposizionamento e capacità di sorprendere.

Questa impostazione non nasce in astratto. Lo US Space Command la collega direttamente a ciò che osserva nella competizione con la Cina e, in misura diversa, con la Russia. La dichiarazione di postura cita dimostrazioni cinesi di rifornimento orbitale, logistica e manovre ravvicinate complesse come segnali del fatto che la competizione non riguarda più solo sensori o missili anti-satellite, ma anche la capacità di sostenere movimento e presenza nello spazio. È qui che la logistica orbitale smette di apparire come una curiosità tecnica e comincia a essere letta come parte del vantaggio operativo.

Dai satelliti statici alle architetture mobili

Se la manovra diventa il riferimento, allora cambia anche il tipo di oggetti che si vogliono in orbita. Non bastano costellazioni numerose o sensori più sofisticati. Servono piattaforme con più autonomia, possibilità di rifornimento, servizi di manutenzione, assemblaggio in orbita e architetture distribuite meno vulnerabili alla perdita di singoli nodi. Nella postura ufficiale di Space Command, il rifornimento orbitale, la manutenzione e la logistica nello spazio vengono presentati come condizioni per una manovra sostenuta e per una superiorità più stabile.

Qui il cambio di paradigma si vede bene. Fino a poco tempo fa rifornimento in orbita, manutenzione e servizi ai satelliti venivano raccontati soprattutto in chiave commerciale o di sostenibilità. Nel quadro che emerge oggi, le stesse capacità vengono reinterpretate anche come fattori di vantaggio militare. Il satellite non è più soltanto un nodo di osservazione o comunicazione; tende a diventare l’elemento di una rete più dinamica, che deve potersi muovere, essere sostenuta e continuare a operare sotto pressione. In questa logica, l’energia nucleare non è un’aggiunta marginale, ma una delle tecnologie che possono rendere più credibile proprio questa autonomia operativa.

Il ruolo della NASA: civile, ma dentro una traiettoria dual use

È importante, a questo punto, non forzare il quadro. La NASA non è un soggetto militare, e il memorandum non la trasforma in tale. Le attribuisce però un ruolo centrale nello sviluppo delle tecnologie che possono sostenere questa nuova architettura. Il testo le affida sia il programma per il reattore di media potenza con variante lunare, sia lo sviluppo del reattore ad alta potenza previsto per gli anni Trenta. Le chiede inoltre di lavorare con il settore privato, di usare strumenti contrattuali più rapidi e di massimizzare la comunanza progettuale tra sistemi per lo spazio e sistemi per la superficie lunare.

Questa impostazione si collega agli annunci fatti dalla NASA il 24 marzo 2026, quando l’agenzia ha presentato una serie di iniziative per attuare la National Space Policy americana. In quel passaggio la NASA aveva già parlato di maggiore enfasi su base lunare, sistemi energetici avanzati, hardware più riutilizzabile e integrazione più stretta con l’industria privata. Il memorandum di aprile porta quella traiettoria un passo oltre, inserendo il nucleare dentro un disegno più sistematico. Il risultato è che una parte crescente delle capacità sviluppate in ambito civile viene collocata in un quadro in cui esplorazione, industria e sicurezza nazionale sono pensate insieme.

L’industria come cerniera

Il terzo livello della convergenza è industriale. Nel memorandum della Casa Bianca il settore privato compare come partner necessario per accelerare tempi, abbassare costi e rendere scalabile la capacità produttiva. Il Dipartimento dell’Energia deve facilitare l’accesso degli sviluppatori privati al supporto dei laboratori nazionali, mentre la NASA deve promuovere concorrenza tra fornitori e modelli contrattuali che favoriscano innovazione e rapidità.

L'ala spaziale dell'esercito americano guarda allo stesso fenomeno da un’altra angolazione. Nelle dichiarazioni di Whiting e nella postura 2027, la collaborazione con il settore commerciale viene presentata come parte della preparazione operativa: non più soltanto un serbatoio di efficienza economica, ma una componente del ritmo con cui gli Stati Uniti possono innovare, rimpiazzare capacità perdute e aumentare il tempo operativo delle proprie architetture. È in questo senso che la space economy non scompare dentro la nuova visione americana. Piuttosto, viene sempre più collegata a esigenze di sicurezza nazionale.

Il punto forse più interessante, e più delicato, è che tutto questo non richiede di parlare genericamente di “armi nello spazio”. La trasformazione è più sottile. Rifornimento in orbita, servicing, produzione di energia ad alta autonomia, infrastrutture lunari, logistica per lo spazio profondo: tutte queste capacità possono essere presentate come civili, commerciali o scientifiche. Ma nel momento in cui entrano in una dottrina che parla apertamente di vantaggio di combattimento nello spazio, acquistano anche un significato strategico diverso