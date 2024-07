CULTURA Un'altra estate tra i libri di Redazione CONDIVIDI facebook

Il primo libro di una saga diventata una serie tv, un giallo ambientato a Brooklyn che invita a riflettere sull'ingiustizia razziale, due romanzi, calati nella Sicilia della seconda metà del Novecento, che raccontano storie di donne e generazioni diverse. E ancora, una vicenda di cronaca nera "riscritta" dalla penna di un grande autore, qui scelto anche per un altro romanzo che esplora i territori complessi dell'identità umana partendo da una immagine allo specchio. Il mito di Afrodite, che affonda le radici all'origine dell'universo, un saggio che indaga la fatica e la frustrazione del diventare adulti e un altro in cui l'America viene raccontata (benissimo) da un brillante giornalista italiano. Queste sono solo alcune delle proposte di lettura estiva della redazione de Il Bo Live tra romanzi, biografie, saggi di divulgazione scientifica e culturale.

Elisabetta Tola

Il cognome delle donne di Aurora Tamigio (Feltrinelli, 2023). Rosa, Selma, Patrizia, Lavinia e Marinella. Nonna, mamma, tre figlie-sorelle. Una storia siciliana, raccontata tutta dalla parte di chi non ha avuto fino a tempi molto recenti diritto a trasmettere il proprio cognome e, al tempo stesso, ha dovuto prendere il proprio sempre da un uomo. Una storia che attraversa la seconda parte del Novecento e arriva poi molto vicino a noi. Scritta con una lingua asciutta e dritta, di grande qualità e mai banale. Ironica e a tratti caustica. Un'opera prima matura e articolata, che non indulge in scorciatoie, per nulla ombelicale. Narrativa

Mattia Sopelsa

Dal libro alla serie tv. O viceversa? E se, per una volta, si accantonasse la televisione per riprendere in mano un libro passato sotto traccia perché “vecchio”, seppur famoso, e si scoprisse – di conseguenza – un’intera saga? Già, è capitato così con Shogun: adocchiata la serie TV (di alto livello) e subito abbandonata per perdersi nelle pagine, appunto, di Shogun (Bompiani, 2024 - ristampa), primo libro della saga, scritta, a partire dal 1975, dall’australiano James Clavell. Per chi non ha paura di culture lontane e di tante pagine. Romanzo d’avventura

Gioia Lovison

Frontiera di Francesco Costa (Mondadori, 2024). Fatti di cronaca, analisi giornalistiche e riflessioni politiche compongono l'ultimo saggio, dedicato agli Stati Uniti d'America, del giornalista italiano Francesco Costa, esperto di politica americana e italiana e vicedirettore di uno dei progetti editoriali e giornalistici più innovativi d'Italia (Il Post). Costa racconta, con ritmo serrato e godibile, gli americani e le americane con l'intenzione di mostrarci la trasformazione odierna della più forte democrazia ed economia capitalistica di sempre: registra, spiega, ironizza facendoci familiarizzare con le loro idiosincrasie, goffaggini, successi, miti fondativi, difetti e contraddizioni. Una lettura vorticosa che instilla il desiderio di continuare ad approfondire. Saggio

Anna Cortelazzo

Quando nessuno guarda di Alyssa Cole (HarperCollins, 2023). Ambientato in un quartiere di Brooklyn in rapida gentrificazione, il libro racconta la storia di Sydney, una donna afroamericana che scopre misteriose sparizioni nella sua comunità. Inizialmente ci muoviamo in un piano di realtà, in cui la protagonista si interroga sulla sua sanità mentale, poi cadiamo in un vortice ansiogeno con rimandi Lovecraft (solo al contrario), che ci porta a riflettere sull'ingiustizia razziale, sulle sue estreme conseguenze e sul senso della lotta per l'uguaglianza. Alla fine rimane un'inquietante domanda: alla luce della storia passata, quello che abbiamo letto rimarrà sempre solo fiction? Romanzo giallo

Monica Panetto

Oliva Denaro di Viola Ardone (Einaudi, 2021). Romanzo intenso ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta, racconta la storia di Oliva, una giovane che sfida le rigide convenzioni sociali. La incontriamo bambina, mentre corre a perdifiato, cerca le lumache col padre, segue la rigida educazione imposta dalla madre che ossessivamente le ripete: “La femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia”. La lasciamo, adulta, con un lavoro da maestra nel suo paese natale, dopo aver subito un abuso ed essersi opposta al tacito sistema di oppressione femminile in cui era cresciuta. Ma scegliere di andare controcorrente, darà buoni frutti? La risposta più che nelle aspettative (disattese o meno) sta, forse, nel significato dell'azione. Romanzo

Francesco Suman

TecnoCina – storia della tecnologia cinese dal 1949 a oggi di Simone Pieranni (Add editore, 2023). I rapporti tra scienza e Marxismo nel dopoguerra, l'industrializzazione assistita dall'Unione Sovietica, la rivoluzione culturale, il grande balzo in avanti, la cibernetica reinterpretata come teoria del controllo sociale. E ancora l'informatica, internet, l'auto elettrica, l'intelligenza artificiale e la rivoluzione quantistica. Una breve storia tecnologica e scientifica della Cina odierna, e le facce dei suoi protagonisti poco noti al mondo occidentale, che aiuta a capire come Pechino sia diventata la potenza economica di oggi. Saggio

Federica D'Auria

Dove sei, mondo bello di Sally Rooney (Einaudi, 2022). Dopo Persone normali e Parlarne tra amici, Rooney torna a esplorare la complessità e le sfide dell'essere giovani adulti nella società contemporanea. Lo fa attraverso le incertezze, i pensieri e i desideri di quattro personaggi, incastrati tra la ricerca di sé stessi, le aspirazioni professionali, le relazioni sentimentali e la disillusione di fronte alla realtà moderna, ognuno con una sua personale idea di “mondo bello”. Narrativa

Valentina Berengo

Afrodite. La verità della dea di Mariangela Galatea Vaglio (Giunti, 2024). Chi lo sapeva che Afrodite, la dea dell'amore, non stava solo nel Pantheon greco ma affonda le radici all'origine dell'universo come dea del tutto, paragonabile a Gea, e può essere ricondotta anche a divinità mesopotamiche, oltre che alla nota Venere, così come, in fondo, alla stessa figura della Vergine? Galatea Vaglio racconta di una dea combattente e profondamente femminile che sotto molti aspetti può essere guardata con sguardo contemporaneo dalle donne guerriere di oggi (ma anche dagli uomini). E lo fa scrivendo un romanzo sulle sue gesta ch'è lieve, appassionante e preciso, come altro non potrebbe fare una storica dell'antichità quale Vaglio è. Chapeau! Romanzo mitologico

Daniele Mont D'Arpizio

Un condominio, tre piani: tre famiglie, tre personaggi e tre storie diverse, unite oltre che dal luogo da quel senso di tragicità che tocca la vita di ognuno. Pubblicato nel 2015, Tre piani di Eshkol Nevo è un romanzo coinvolgente e ricco di sfumature, che esplora la complessità delle relazioni umane distinguendosi per la sua struttura narrativa innovativa e per la profondità psicologica dei personaggi. Rivolgendosi direttamente al lettore Arnon, Hani e Dvora ci raccontano le vicissitudini e le imperfezioni delle loro vite, perennemente oscillanti come la nostra tra senso colpa e il bisogno di redenzione. Romanzo

Sofia Belardinelli

Perfetti o felici. Diventare adulti in un’epoca di smarrimento di Stefania Andreoli (Rizzoli, 2023). Questo libro nasce dal senso di urgenza di una psicoterapeuta (autodenunciatasi come appartenente alla generazione X), che sente la necessità impellente di dar voce ai giovani adulti – 20 e 30enni – che nella sua “stanza delle parole” portano la fatica e la frustrazione del diventare adulti in un modo che non li vede o, peggio, fa di tutto perché rimangano eterni adolescenti. La forza di questo saggio – per una “giovane adulta” come me – è tutta racchiusa nella scoperta liberatoria che certi modi di essere, agire e sentire accomunano un’intera generazione, schiacciata tra una continua richiesta di perfezione che, però, non trova alcuno spazio di realizzazione. Saggio

Francesca Boccaletto

L'avversario di Emmanuel Carrère (Adelphi, 2013; prima edizione 2000) ti porta nell’abisso e ti chiede di restarci fino alla fine. Quella raccontata da Carrère è la storia vera di Jean-Claude Romand che, in Francia, il 9 gennaio 1993, dopo diciotto anni di menzogne, uccide moglie, figli, genitori e poi tenta (invano) di suicidarsi. Una sconvolgente vicenda di cronaca nera viene esplorata partendo da una lettera scritta da Carrère a Romand mentre quest'ultimo si trova in carcere per scontare l'ergastolo. Il libro affonda nel buio della mente e in una vita di impostura, indagando antefatti e retroscena, fino all'agghiacciante epilogo. Romanzo/biografia

Antonio Massariolo

La seconda prova: Imparare la matematica, vent'anni dopo di Pietro Minto (Einaudi, 2024). Riprendere in mano i libri di scuola e dover rifare l'esame di maturità a quasi quarant'anni può essere un incubo ricorrente. Pietro Minto ha scelto deliberatamente di viverlo quest'incubo, cercando di rifare La seconda prova: imparare la matematica, vent'anni dopo. Pietro descrive con uno stile ironico ed incalzante le giornate passate sui libri, tra senso d'impotenza, esilaranti ricordi dell'adolescenza (non me ne voglia l'autore per la scelta dell'aggettivo, è mal comune mezzo gaudio) ed umani dubbi sulla scelta. Biografia

Maria Esposito

Forse una società basata solo sulla razionalità non basta; forse un mondo fondato esclusivamente su principi come giustizia, uguaglianza e rispetto dei diritti non è sufficiente. Infatti, siamo persone, uguali in quanto esseri umani, ma diversi nella nostra unicità. È quello che evidenzia Elena Pulcini nel suo saggio Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale (Bollati Boringhieri, 2020). Per lei, la società deve porre accanto al valore imprescindibile della giustizia quello altrettanto fondamentale della cura, perché possiamo divenire più consapevoli e sensibili ai bisogni dell’altro. Saggio

Andrea Gaiardoni

Tra i quasi duecento romanzi che Georges Simenon ci ha lasciato, molti dei quali assoluti capolavori, ce n’è uno che letteralmente divoro ogni volta che mi passa tra le mani: è Lettera al mio giudice (Adelphi, 1990). Non c'è un commissario, ma un delitto sì (oggi si definirebbe un femminicidio): e un reo confesso, Charles, un uomo "normale" che racconta senza autocommiserazioni il più profondo sé stesso al giudice chiamato, appunto, a giudicarlo. Non per ottenere assoluzioni, ma per spiegare, per farsi capire. Un raffinato meccanismo letterario a orologeria. Imperdibile. Romanzo

Marco Boscolo

Il ladro di piume di Kirk Wallace Johnson (Nutrimenti, 2023). Metà memoir, metà inchiesta giornalistica è il racconto di uno dei furti più assurdi della storia, avvenuto una notte di giugno del 2009 al British Museum of Natural History. A essere rubate le pelli e le piume di centinaia di uccelli rari dall'inestimabile valore scientifico e storico. Ma preziosissimi anche per un’altra comunità, molto meno nota, quella dei costruttori di esche da pesca in stile vittoriano e della rete illegale di commercio che ci gira attorno. Una storia che si dipana come un giallo, con personaggi memorabili e un finale misterioso, non a caso già in produzione una serie tv. Memoir/inchiesta giornalistica

Sara Urbani

La scrittura evocativa e poetica di Kapka Kassabova ti fa immergere nelle acque profonde dei laghi di Ocrida e Prespa, al confine tra Albania, Grecia e Macedonia del Nord. Nel suo libro Il lago - Ritorno nei Balcani in pace e in guerra (Crocetti editore, 2022) l’autrice bulgara unisce narrativa di viaggio e memoir intrecciando vicende personali, storia e mitologia. Una riflessione potente su identità, perdita e appartenenza rivela la complessità delle eredità culturali di questo angolo nascosto d’Europa segnato da migrazioni e mutamenti geopolitici. Narrativa

Francesca Forzan

Quaderno proibito di Alba de Céspedes (Mondadori). Una donna e un quaderno, protagonisti della società che cambia. Pubblicato per la prima volta nel 1952 questo romanzo racconta in prima persona, attraverso le pagine di un diario, la vita modesta di Valeria, una donna a cui la guerra ha precluso la libertà di decidere e scegliere per sé stessa. Le sue considerazioni riportano con attualità e delicatezza emozioni universali e senza tempo, comuni ancora ora a molte donne, e accompagnano chi legge a riflettere sul tema 'scomodo' della condizione femminile invitando ad un'inevitabile riflessione sul passato e il presente. Narrativa

Elena Sophia Ilari

I baffi di Emmanuel Carrère (Adelphi, 2020; prima edizione francese, 1986). È un’intensa e profonda indagine sull’identità umana quella realizzata da Emmanuel Carrère. Dal radersi i baffi impulsivamente una mattina, un po’ per curiosità, un po’ per gioco, a dubitare della propria salute mentale e a mettere in dubbio la realtà in cui si vive il passo è molto breve. In particolar modo quando sei solamente tu a non riconoscere l’immagine che vedi riflessa nello specchio. E se nessuno intorno a te ha memoria di ciò che sei stato per anni, allora l’unica cosa da fare è fuggire il più lontano possibile, almeno da te stesso. Romanzo

Valerio Calzolaio

Città in rovine di Don Winslow (HarperCollins, 2024). Las Vegas, Nevada. Giugno 1997-fine 1998. Danny Ryan, cuore tenero e spalle larghe, un metro e ottantatré, capelli castani ribelli verso il rossiccio, è quasi quarantenne. Abbiamo seguito le sue vicende tumultuose, prima fra l’agosto 1986 e il Natale 1988, poi dalla fine del 1988 all’aprile 1991, sopravvissuto a stento. Lo ritroviamo socio multimilionario e responsabile di due hotel sulla Strip di Las Vegas nel terzo atto della trilogia in due anni (scritta col medesimo elegante incedere, ora quieto ora adrenalinico) dello scrittore americano Don Winslow che, all’uscita del primo, annunciò il ritiro dalle scene letterarie dedicandosi a tempo pieno a contrastare la rielezione di Trump tra qualche mese. Gli e ci appare sempre più urgente e difficile, il Partito democratico statunitense sembra essersi ficcato in un vicolo cieco, comunque ipovedente. Romanzo