SCIENZA E RICERCA L'editoriale. Un 2021 in numeri e gli auguri alle nostre lettrici e lettori di Telmo Pievani CONDIVIDI facebook

twitter

linkedin

email

whatsapp

Seduto su una mappa satellitare del Veneto ospitata nel museo di Geografia dell’università di Padova, sono qui con voi per il consueto appuntamento di fine anno. E, come sempre, oltre ad augurare buone feste a tutte le lettrici e a tutti i lettori, è il momento di raccontarvi un anno de Il Bo Live in numeri.

Sono dati interessanti e positivi: nel 2021 siamo cresciuti in lettori del 5% rispetto al 2020, anno particolare, quello dell’inizio della pandemia in cui molti parametri sono saltati. Il magazine è ormai un punto di riferimento tra quelli di natura universitaria ma anche per chi cerca informazione di tipo culturale e scientifica.

Abbiamo inaugurato una nuova sezione dedicata a serie di articoli per organizzare in modo più ragionato le nostre pubblicazioni.

L’aumento di lettrici e lettori è maggiormente interessante per il fatto di aver deciso, nel corso del 2021, di non parlare più sistematicamente di Covid-19. Così come è interessante notare come sia cresciuta la media di lettori giovani: il 50% del nostro pubblico è formato di persone con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni.

Infine, una panoramica sulla provenienza di chi ci legge: copriamo tutta l’Italia con anche lettori dall’estero.

Un grazie alla redazione, un grazie ai nostri lettori e lettrici, grazie all’ateneo che permette di far funzionare questo magazine e un grazie a Elisabetta Tola, la nostra caporedattrice che nel 2021 ha preso le redini de Il Bo Live dopo la prematura scomparsa di Pietro Greco.

Infine, una panoramica sulla provenienza di chi ci legge: copriamo tutta l’Italia con anche lettori dall’estero.

Un grazie alla redazione, un grazie ai nostri lettori e lettrici, grazie all’ateneo che permette di far funzionare questo magazine e un grazie a Elisabetta Tola, la nostra caporedattrice che nel 2021 ha preso le redini de Il Bo Live dopo la prematura scomparsa di Pietro Greco.