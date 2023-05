SOCIETÀ Per l'Italia il finanziamento del Pnrr vale già più di 172 miliardi di euro di Antonio Massariolo CONDIVIDI facebook

Oltre 172 miliardi di euro di cui più di 160 spartiti direttamente nei territori. 83 miliardi di euro per creare o sistemare le infrastrutture italiane e 26,6 per attuare la transizione ecologia: questi sono solo alcuni dei numeri tanto attesi riguardanti il Pnrr. Grazie all’azione di Openpolis ed alle sue richieste FOIA, finalmente sul portale dedicato (italiadomani.gov.it) sono state pubblicate alcune informazioni aggiornate riguardo ai progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ricordiamo infatti che gli ultimi dati disponibili erano aggiornati al 31 dicembre 2021, dati che chiaramente non potevano essere più utili ad alcun tipo di monitoraggio. Ora invece sappiamo molte cose in più riguardo al Pnrr nel nostro Paese

Sappiamo ad esempio che la regione che al 1 marzo 2023 aveva più progetti finanziati era la Lombardia con oltre 20 mila interventi, seguita da Piemonte (13.668), Campania (13.481) e Veneto (10.264).

La divisione per regioni bisogna però prenderla con la giusta considerazione, dato che non tutte le risorse da qui al 2026 sono già state allocate e soprattutto considerando anche che 481 azioni interessano più regioni contemporaneamente. Questo è normale dato che molte risorse riguardano lavori infrastrutturali come ferrovie o autostrade. Sono proprio le infrastrutture ad evere più del 30% delle risorse investite con ferrovie e interventi sul patrimonio edilizio a spartirsi la fetta più grande, con poco più del 40% a testa.

I dati quindi, finalmente sono stati rilasciati ma non è ancora abbastanza. Permangono infatti diversi punti critici, il primo dei quali, riprendendo le parole di Openpolis, è che “i dataset pubblicati non contengono indicazioni sullo stato di avanzamento dei progetti”. Lo stato di avanzamento dei lavori non è certo un dato secondario, perché è proprio quello su cui si basa la commissione europea per valutare lo stato dell’arte ed elargire i finanziamenti.