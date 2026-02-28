SOCIETÀ Verso il trilione. L’economia spaziale oltre la fase pionieristica di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

Una rappresentazione artistica di satelliti in orbita terrestre. Foto: NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld

Le stime più recenti indicano che l’economia spaziale globale potrebbe superare la soglia dei mille miliardi di dollari già nei primi anni Trenta. Secondo Novaspace, nel 2025 il valore complessivo dell’economia spaziale ha raggiunto i 626,4 miliardi di dollari. Il tasso di crescita medio annuo previsto è attorno al 12% fino al 2034 con una proiezione oltre i 1.000 miliardi entro quell’orizzonte.

Il dato, tuttavia, richiede una precisazione metodologica. Novaspace distingue tra space market – circa 236 miliardi di dollari nel 2025, riferiti alla filiera spaziale in senso stretto – e una componente più ampia space-enabled, che comprende attività economiche abilitate da infrastrutture e dati spaziali. È in questa seconda area che si concentra la dinamica più significativa, perché qui lo spazio non è più un settore, ma un’infrastruttura. Parallelamente, la spesa pubblica globale per lo spazio è stimata in 138 miliardi di dollari nel 2025, a conferma del ruolo strutturale dei governi nel sostenere capacità strategiche e infrastrutture critiche.

Anatomia del valore

Se si osserva la distribuzione interna del valore, emerge una realtà meno spettacolare ma più rilevante sul piano economico. Secondo la Satellite Industry Association , l’industria satellitare globale ha generato circa 415 miliardi di dollari nel 2024. La componente dominante è rappresentata dalle apparecchiature di terra, con circa 155 miliardi, seguita dai servizi satellitari, intorno ai 108 miliardi. La manifattura satellitare si attesta attorno ai 20 miliardi, mentre il segmento del lancio vale circa 9 miliardi.

Il peso relativamente contenuto di manifattura e lancio rispetto ai servizi downstream è indicativo. Il valore economico si concentra nella continuità dei servizi: connettività, trasmissione dati, posizionamento, osservazione della Terra. Il sistema di posizionamento globale non è soltanto uno strumento di navigazione; garantisce la sincronizzazione delle transazioni finanziarie e il funzionamento di reti energetiche e logistiche. I dati di osservazione supportano modelli assicurativi legati al rischio climatico, l’agricoltura di precisione e la gestione delle supply chain. La traiettoria verso il trilione di dollari riflette quindi un’integrazione crescente dello spazio nei processi produttivi tradizionali.

Il capitale nel 2025: selettività e consolidamento

Il quadro degli investimenti conferma questa evoluzione. Secondo il report Space IQ di Space Capital , nel 2025 sono stati investiti 55,3 miliardi di dollari in private market equity, di cui 17 miliardi nel solo quarto trimestre. Per private market equity si intendono investimenti in capitale di rischio e private equity destinati a società non quotate: flussi finanziari che finanziano sviluppo e crescita, non ricavi generati dal settore.

Il dato segnala una ripresa rispetto al rallentamento successivo al picco del 2021–2022, ma con una fisionomia diversa. Nel 2025 gli investimenti si sono concentrati per 22,2 miliardi nel segmento Infrastructure e per 30,2 miliardi nelle Application. All’interno del perimetro analizzato, il comparto satelliti ha registrato 12,8 miliardi e il lancio 7,9 miliardi, entrambi record annuali nel dataset di riferimento. In parallelo, Novaspace segnala 54 operazioni di fusione e acquisizione concluse nel 2025, con ulteriori 16 in corso, un segnale di consolidamento e maturazione industriale.

È essenziale distinguere tra dimensione complessiva dell’economia spaziale e flussi di investimento. I 55 miliardi non rappresentano il valore del settore, ma indicano la capacità di attrarre capitale in un contesto macroeconomico più selettivo. L’aumento delle operazioni di fusione e acquisizione suggerisce che l’ecosistema sta passando da una fase di espansione frammentata a una configurazione più strutturata, con piattaforme industriali in grado di integrare tecnologie e competenze.

Il ruolo pubblico e la stabilità sistemica

Accanto al capitale privato, la spesa pubblica resta un pilastro. I 138 miliardi di dollari di spesa governativa globale nel 2025 testimoniano che l’economia spaziale continua a essere sostenuta da priorità strategiche nazionali. Negli Stati Uniti la spesa supera i 70 miliardi annui, includendo programmi civili ed esigenze di difesa.

Il rapporto tra pubblico e privato è complementare. Il settore pubblico finanzia ricerca di frontiera, infrastrutture critiche e sicurezza; il settore privato sviluppa applicazioni scalabili e modelli di business. Questa interazione contribuisce alla stabilità del mercato, ma ne rafforza anche la dimensione geopolitica. La distinzione tra utilizzo civile e strategico delle tecnologie spaziali tende progressivamente a ridursi.

Infrastruttura critica e nuove fragilità

La crescita quantitativa si accompagna a una crescente centralità sistemica. Lo spazio è ormai parte integrante delle infrastrutture critiche. Un’interruzione prolungata dei sistemi di posizionamento, comunicazione o osservazione avrebbe effetti a catena su finanza, trasporti, energia e logistica.

Molte organizzazioni dipendono da servizi spaziali senza considerarlo esplicitamente: sincronizzazione temporale per sistemi finanziari, comunicazioni di emergenza, tracciamento di flotte, dati meteorologici integrati nei processi decisionali. La domanda non è teorica: quali funzioni aziendali cesserebbero di operare in assenza di segnali GNSS o di collegamenti satellitari per uno o due giorni? La mappatura sistematica di queste dipendenze diventa parte integrante della gestione del rischio.

Le vulnerabilità includono interferenze sui segnali, attacchi informatici ai segmenti di terra, congestione orbitale e detriti, oltre a eventi solari in grado di compromettere sistemi elettronici. La risposta implica ridondanza, diversificazione dei fornitori, cooperazione internazionale e rafforzamento delle competenze interne. Più lo spazio diventa infrastruttura economica, più la resilienza diventa variabile industriale.

Transizione e nuove piattaforme

Il progressivo superamento della Stazione Spaziale Internazionale entro la fine del decennio e l’emergere di stazioni commerciali rappresentano un ulteriore passaggio di fase. La ricerca in microgravità e le attività produttive in orbita bassa non saranno più esclusivamente programmi pubblici, ma piattaforme a gestione privata. Il dato non è soltanto tecnologico: segnala la trasformazione dello spazio in ambiente industriale, con modelli contrattuali e logiche di mercato più marcate.

Il 2025 restituisce l’immagine di un ecosistema più maturo e più complesso. La traiettoria verso il trilione di dollari indica una crescita strutturale. Il capitale è tornato a fluire con maggiore selettività, la spesa pubblica orienta le direttrici strategiche e la resilienza delle infrastrutture orbitali diventa una variabile permanente. La sfida del prossimo decennio non sarà soltanto crescere, ma governare una dipendenza orbitale sempre più profonda, in equilibrio tra espansione economica e sicurezza sistemica.