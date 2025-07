CULTURA Libri e podcast: letture e ascolti per l'estate di Redazione CONDIVIDI facebook

Cosa leggiamo? E cosa ascoltiamo? La nostra selezione di proposte per l’estate si arricchisce: oltre ai libri, abbiamo selezionato alcuni podcast, l'ultima lettura o l'ultimo ascolto, appena conclusi, o quelli che stiamo ascoltando e leggendo proprio in questo periodo (e che metteremo in valigia per concluderli durante le vacanze). Una raccolta di titoli che, secondo noi, merita di essere condivisa.

Elisabetta Tola

Qui si fa l'Italia racconta la storia italiana recente, attraverso protagonisti ed eventi chiave, a chi, come i due autori, non l'ha vissuta. Un podcast originale di Spotify, scritto e raccontato da Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, e Lorenzo Baravalle, autore e voce di altri podcast popolari, entrambi nati a ridosso degli anni Novanta. Dai personaggi alle vicende chiave dei decenni passati, una serie di racconti puntuali e accessibili che però non si piegano alla logica dello spiegone. Un ascolto lineare, asciutto e di grande capacità narrativa che restituisce tutta la complessità della storia più recente i cui effetti sono ancora oggi molto vividi. Podcast

Pietro Osti

Con questo libro ci si allontana un po’ dallo stereotipo “d’estate leggo qualcosa di rilassante”, ma ogni tanto abbiamo bisogno di sfide nuove. Diluvio è un romanzo che racconta cosa accadrà nel prossimo futuro, con un gusto di angoscia che rimane sottotraccia. Edito da Einaudi nel 2024, parla di tematiche legate al cambiamento climatico, alle persone che si impegnano su questi temi e a cui alla fine inevitabilmente ci si affeziona. I temi ci accomunano tutti, sapere che siamo in tanti a viverli in maniera diversa mi ha intrigato molto. L’autore, Stephen Markley, viene dagli Stati Uniti (Iowa) e il taglio del racconto è impregnato di cultura-USA: anche in questo libro si scopre che non ne siamo così distanti. Lo stile è diretto, anche crudo, le immagini vivide, le pagine da leggere sono tante. Perfetto per farsi qualche domanda in più su dove stiamo andando. Libro/romanzo

Antonio Massariolo

Raccontare bene che cos'è stata la Resistenza, e farlo senza retorica, è un lavoro per nulla semplice. La Resistenza italiana contro i nazisti e i fascisti fu tante cose insieme. Come dice Luca Misculin nel trailer di Una mattina: "Fu una guerra di liberazione dai tedeschi che avevano occupato l'Italia negli anni finali della Seconda guerra mondiale, ma anche una guerra di rovesciamento del regime fascista e quindi necessariamente una guerra civile di italiani contro italiani, ma per diverse persone fu anche una lotta di classe, una battaglia contro il sistema patriarcale, un mezzo con cui ribaltare gli equilibri dell'Italia fascista e monarchica". A 80 anni dalla Liberazione, Il Post ha realizzato Una mattina (2025), cioè un modo per raccontare bene la Resistenza. Il podcast uscirà in tre stagioni, una per ogni anno di resistenza. La prima, pubblicata il 25 aprile scorso, è incentrata sul 1943. Podcast

Mattia Sopelsa

Il fratello di Jo Nesbø (Einaudi, 2022) ti entra dentro piano, si insinua lentamente man mano che procedi nella lettura, non incalzante, ma lenta. Così come è lento e freddo l'ambiente in cui si è circondati: non solo la Norvegia, ma un paesino di montagna dai lunghi inverni. Gelido, come lo sono – in apparenza – i loro abitanti e i protagonisti di questo libro. Un noir sulla famiglia, sull'estraneo (e anche i famigliari possono esserlo), sulla solitudine di luoghi e di persone. E se questo senso di angoscia interiore vi ha conquistato (o non vi è bastato, c'è anche un seguito, fresco di uscita: la famiglia (Einaudi 2025). I due si possono leggere in sequenza dal più vecchio al nuovo o a sé stanti. Il fil rouge resta, assieme a quella sensazione di incompiutezza che solo dei luoghi isolati e freddi possono trasmettere. Libro/noir

Monica Panetto

Passione, impegno, sacrificio tesi alla ricerca della perfezione. E ancora insicurezze, ferite e successi. Di tutto questo è intriso Polina, graphic novel di Bastien Vivès edito per la prima volta in Italia nel 2011 da Black Velvet. L'opera racconta la storia di una giovane ballerina di danza classica, che incontriamo bambina sotto la guida del severo maestro Bojinski e lasciamo adulta, a calcare le scene di importanti palchi internazionali. Nel mezzo un percorso di crescita personale e professionale reso possibile da incontri, relazioni e (anche) abbandoni. Liberamente ispirata alla vita della ballerina russa Poulina Semionova, l'autore racconta luoghi, fatti ed emozioni con tratti essenziali sulla pagina, alternando di volta in volta leggerezza e pugno deciso. Libro/graphic novel

Daniele Mont D'Arpizio

Incontri ravvicinati di Antonio Monda (La nave di Teseo, 2025) è molto più di una raccolta di aneddoti su celebrità. Dietro la galleria di volti noti che l'autore – giornalista e autore basato da trent'anni a New York, anfitrione assieme alla moglie Jacquie di uno degli ultimi salotti influenti della Grande Mela – ha frequentato, si nasconde un affresco vivo e sorprendentemente profondo della vita culturale americana. Con capitoli brevi, scorrevoli e golosi come ciliegie una dopo l'altra, Monda intreccia riflessioni su cinema, letteratura e arte con uno sguardo acuto e mai banale, con la preziosa chicca della prefazione scritta da Jonathan Safran Foer. Libro "estivo" nel senso migliore del termine: leggero nella forma, molto ricco nella sostanza. Libro/saggio

Francesco Suman

Stai fuori! – come il Belpaese spinge i giovani ad andare via di Alessandro Foti (Edizioni Dedalo, 2024). In un periodo storico in cui gli Stati Uniti iniziano a perdere ricercatori, vessati dalle politiche anti scientifiche di Trump, l'Europa vorrebbe accoglierli, ma l'Italia già fatica a trattenere i suoi. Alessandro Foti è ricercatore in ambito biomedico al Max Planck Institute di Berlino e vive all'estero dal 2013. Oltre ad essere una testimonianza personale, il suo libro è un'accurata analisi del fenomeno della fuga di cervelli, che dati alla mano è molto più dell'immigrazione un'emergenza nazionale. Libro/saggio

Anna Cortelazzo

Seveso - La Chernobyl d'Italia di Matteo Liuzzi e Niccolò Martin, letto da Massimo Polidoro (2022). Un podcast Audible inquietante ma necessario. Seveso ripercorre una delle tragedie ambientali più gravi della storia italiana: era il 1976 quando una nube tossica di diossina, sostanza all'epoca poco conosciuta, si sollevò da una fabbrica chimica, l'ICMESA, senza che nessuno – né cittadini né autorità – sapesse davvero cosa stava accadendo. Le informazioni erano frammentarie, i rischi sottovalutati, le conseguenze enormi. Ancora oggi, molti interrogativi restano aperti: dove sono finite scorie? E le armi militari c'entravano qualcosa? Con ritmo serrato il podcast ci guida tra le cause dell'incidente, le sue ripercussioni sanitarie, sociali, politiche e ambientali, e soprattutto ricorda il silenzio assordante di quei primi giorni. Podcast

Sofia Belardinelli

Negli Stati Uniti della prima metà dell’800, una rete informale abolizionista (nota come “ferrovia sotterranea”) consentì la liberazione di moltissime persone di colore, rifugiatesi negli Stati del Nord. In La ferrovia sotterranea (Edizioni SUR, 2017), premio Pulitzer 2017, Colson Whitehead immagina una vera rete di tunnel ferroviari, strada degli schiavi del Sud verso la libertà. La storia della giovane Cora, che ripercorre il destino di sua madre, schiava fuggitiva mai ritrovata dai “bianchi”, è raccontata con crudezza e intensità, e spinge a riflettere su un passato tutt’altro che lontano e, forse, tutt’altro che risolto. Libro/romanzo

Federica D'Auria

Chesil beach di Ian McEwan (Einaudi, 2007). Edward e Florence sono innamorati l'uno dell'altra. È innegabile, nessuno dei due ne dubiterebbe mai. Perché, allora, è così difficile dirsi la verità? A Chesil beach, nella pudica Inghilterra degli anni Sessanta, i due giovani sposi saranno costretti a prendere una decisione che cambierà il resto delle loro esistenze. Una parola in più o in meno farà la differenza in quell'unica, cruciale occasione. Attraverso una narrazione che si dipana tra presente e passato, McEwan ci porta a scoprire l'animo di due protagonisti incerti, fragili, drammaticamente autentici. Un romanzo da leggere tutto d'un fiato, leggero come un soffio di brezza marina, sferzante come la folata che ti graffia il viso quando meno te lo aspetti. Libro/romanzo

Sara Urbani

L'anno scorso ricorreva il centenario della nascita di Franco Basaglia, psichiatra e padre della legge 180/1978 che ha abolito i manicomi in Italia: la sua figura è raccontata nel podcast Tutta colpa di Basaglia di Ludovica Jona ed Elisa Storace (2024). Una "bio-inchiesta" che offre una narrazione coinvolgente sulla rivoluzione della psichiatria italiana (e non solo): le due giornaliste hanno raccolto testimonianze e riflessioni a cavallo tra scienza, medicina, politica e sociologia. L'indagine si dipana attraverso le voci di molte persone che hanno fatto parte dell'avventura basagliana e materiali di repertorio inediti, parlando anche di come viene affrontato oggi il disagio mentale. E quest'anno il podcast è diventato anche un libro Franco Basaglia - Passato e presente di una rivoluzione (Sperling&Kupfer, 2025). Podcast

Marco Boscolo

Portofino Blues di Valerio Aiolli (Voland, 2025). Il 22 gennaio del 2001 un corpo viene ritrovato nel mare della Costa Azzurra. Si scoprirà che è quello della contessa Francesca Vacca Agusta, caduta dal parco della sua villa di Portofino e trasportata lì dalle correnti. Incidente? Omicidio? Suicidio? Valerio Aiolli ci guida in uno dei casi mediatici e giudiziari più famosi del nuovo millennio, ritraendo personaggi complessi come Tirso, il nuovo compagno e promesso sposo della contessa; o Susanna Torretta, amica e, di fatto, dama di compagnia di Francesca. Sullo sfondo un'Italia in cui il ricordo di Tangentopoli è ancora vivo, un jet-set imbiancato di cocaina e una fortuna, quella degli Agusta, che affonda le proprie radici nelle commesse militari durante il ventennio fascista. Un romanzo basato su fatti reali che si legge come un noir psicologico. Libro/romanzo

Francesca Boccaletto

Buster Keaton, Lucille Ball, Gene Wilder, John Belushi, Woody Allen. E, ancora, le coppie comiche Totò e Peppino, Lemmon e Matthau, per citarne un paio. Se credete nel potere salvifico della risata e siete appassionati di una certa comicità d'antan, il podcast Non c'è niente da ridere è quello che fa per voi. Le storie scelte da Carlo Amatetti - scritte con Raffaele Palumbo e Mario Mucciarelli - sono irresistibili. Oltre la leggenda, come sono state le vite di chi ha dedicato tutto se stesso/a a farci ridere? Le esistenze di re e regine della comicità sono state attraversate da sfide, “rischi indicibili e traversie innumerevoli": vite avventurose, complicate, spesso dolorose, materiale reale perfetto per un film. Una produzione Sagoma editore e RaiPlay Sound. Tre stagioni: la prima del 2023, la terza è appena uscita. Podcast

Maria Esposito

Acciaio di Silvia Avallone (Rizzoli, 2010). Piombino, estate 2001. La vita degli operai dell’acciaieria Lucchini è dura, come l’acciaio che dà il titolo al libro. Anna e Francesca vivono in due famiglie della classe operaia, e si conoscono proprio in quella torrida estate. La loro amicizia, sempre più profonda con il passare del tempo, darà loro l’opportunità di crescere e comprendere le proprie aspirazioni. Sullo sfondo diversi personaggi, che affrontano in modo peculiare le difficoltà della vita nell’acciaieria: c’è chi dimostra austerità e durezza, chi diventa criminale pur di fare soldi facili e chi, infine, lotta politicamente per migliorare e cambiare la propria condizione. Libro/romanzo

Valentina Berengo

Gli Slegati di e con Chiara Gamberale (prodotto da Choramedia). Un podcast che ci fa sentire meno "diversi" anche quando in amore (e nella vita) le cose non vanno come le fiabe ci hanno insegnato da bambini. O quando gli psicologi se ne vengono fuori con definizioni tranchant sulle nostre relazioni sentimentali. Nella disamina della scrittrice romana non c'è un comportamento giusto e uno sbagliato, ma solo la reazione umanissima di ciascuno di noi davanti alla vita. In particolare di chi "quando si lega si slega". Oggi tra lo stare soli e lo stare insieme si dispiega una "terra di mezzo", che Gamberale indaga nel podcast attraverso interviste intime fatte a persone comuni le quali, ciascuna in una puntata, raccontano la loro storia. Facendoci spesso venire la pelle d'oca. Podcast

Andrea Gaiardoni

Nel caffè della gioventù perduta di Patrick Modiano (Einaudi, 2014) è il libro perfetto per chi ha voglia di rallentare, di tuffarsi in un'altra epoca (la Parigi bohémien degli anni Sessanta) e di andare a scoprire, assecondando quel ritmo narrativo, il lato più nascosto dei vari personaggi, grazie alla penna ispirata di Modiano, premio Nobel per la letteratura 2014. Conosceremo Jacqueline Delanque, che tutti chiamano Louki, una donna inafferrabile e ipnotica che indossa un passato pieno di solitudini e lo intreccia con un presente immobile, intriso di mistero e di nostalgie. Poi il suo amico e amante Roland. E l'ispettore Caisley, che aveva l'incarico di ritrovarla. Personaggi che sono scatole piene di storia, a volerle davvero conoscere. Perché tutti noi, in fondo, siamo libri da sfogliare. Libro/romanzo

Chiara Mezzalira

E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano di Pablo Trincia (2024). Gennaio 2017: una valanga, decine di migliaia di tonnellate di ghiaccio, neve, alberi e detriti si stacca dal monte Siella e si precipita verso l'hotel Rigopiano. Di quaranta persone presenti, ne rimangono uccise 29, sepolte. "Una moderna Pompei di montagna", così la chiama il narratore. Alla sua voce si uniscono quelle dei superstiti e dei parenti di chi non c'è più, a raccontare di come una vacanza si sia trasformata in morte, lacrime e rabbia. Perché questa tragedia si sarebbe potuta evitare. E perché, una volta accaduta, le responsabilità umane sono state solo parzialmente riconosciute. "Questa non è una storia che racconta una natura nemica dell'uomo, ma di come l'uomo può diventare nemico di sé stesso". Podcast

Francesca Forzan

Elogio dell'ignoranza e dell'errore di Gianrico Carofiglio (Einaudi, 2024). Sbagliare è parte integrante dell'intelligenza umana. Commettere errori non è solo inevitabile, ma rappresenta anche il modo in cui la mente si confronta con l'ignoto. Il fallimento può aprire la strada a possibilità che non avremmo mai immaginato. È una riflessione sull'importanza dell'errore e sulla necessità di accettare la nostra ignoranza questo saggio che raccoglie anche l'esperienza personale di Carofiglio, grazie alla quale è diventato scrittore. Il desiderio di avere sempre ragione rappresenta un problema, sia individuale che collettivo. Spesso fallire ci spaventa e l'ignoranza viene percepita come un'offesa personale. La realtà è che possediamo solo una piccola porzione di sapere, mentre la nostra ignoranza è immensa: questa consapevolezza è la vera premessa per ogni autentico processo di conoscenza. Libro/saggio

Elena Sophia Ilari

“Quando parliamo di materia emotiva abbiamo la sensazione di maneggiare dei contenuti incandescenti, troppo complessi per essere spiegati con la razionalità. Esiste un’alternativa a questa tempesta, e sarebbe davvero desiderabile?”. È la domanda che rivolge Maura Gancitano a chi si avventura all’interno del suo ultimo libro Erotica dei sentimenti. Per una nuova educazione sentimentale (Einaudi, 2024). In un’epoca in cui l’educazione sentimentale è spesso trascurata, l’autrice propone un percorso di consapevolezza a partire proprio dalle emozioni, con l’obiettivo di imparare a riconoscerle e abitarle. In questo senso, l’educazione sentimentale non viene rappresentata come un insieme di regole da seguire, ma come uno strumento per imparare a conoscersi in profondità, lasciando da parte cliché e semplificazioni. Libro/saggio

Giulia Granzotto

“Ti andrebbe di concedermi un’intervista?”. Alla domanda del giornalista Malcom Pagani non tutte le persone hanno risposto subito di sì. Alcune si sono prese del tempo e altre invece hanno immediatamente accettato l’invito. Nel podcast Dicono di te registi, attori, scrittori, cantanti, sceneggiatori si raccontano a Pagani in modo personale, e alcune volte inedito, parlando di episodi della vita privata che si intersecano con quelli sul lavoro. Attraverso le domande, le loro biografie vengono approfondite e sezionate per far emergere la natura più vera del personaggio. Ogni venerdì assistiamo al racconto di una nuova storia e di una nuova vita. Dicono di te è un podcast di Chora News, prodotto da Chora Media e Tenderstories, condotto da Malcom Pagani, con la cura editoriale di Francesca Milano. Podcast

Martino Periti

1Q84 di Haruki Murakami (Einaudi, 2015, 3 voll.). Lo scrittore Tengo deve rielaborare Crisalide d’aria, manoscritto della giovanissima Fukaeri. La incontra e apprende che è figlia del fondatore di Sakigake, una comune evolutasi in setta religiosa, da cui è fuggita. Aomame, killer per vendicare donne vittime di violenza, ex compagna di classe di Tengo, è legata a lui, mai più rivisto, da un amore non dichiarato. I due si cercheranno in un mondo parallelo con due lune, 1Q84, braccati dalla setta e dai suoi spiriti-leader, i Little People. Torrenziale best seller esistenzial-metafisico, trama smisurata e avvinghiante, d’ispirazione orwelliana fin dal titolo. Temi trasvolati: amore, solitudine, alienazione, identità, violenza familiare, fanatismo, musica, morte, rinascita, eccetera. Straordinaria lettura estiva. Orwell è un’altra cosa. Libro/romanzo

Sara Segantin

In Papyrus (Bompiani, 2021) Irene Vallejo racconta la storia del libro seguendo la linfa del papiro, dalle rive del Nilo alla Biblioteca di Alessandria, dalla Villa dei Papiri di Pompei ai roghi del Novecento, dai Gulag a Sarajevo. Con scrittura avvincente e rigore storico, intreccia le vite di cantori, monaci, poetesse e rivoluzionarie. Attraversa epoche e confini, mettendo in luce il legame tra narrazione, giustizia, potere, identità. Non mancano richiami al presente: crisi climatica, guerra, tecnologia, libertà d'espressione. Erodoto e Seneca già ci parlano di post-verità, il processo ad Aristofane non è altro che la prova generale dei processi moderni contro la satira. Tutto fluisce: l’atto di leggere, scrivere, raccontare è un gesto politico universale. Un inno alla parola come baluardo di libertà e resistenza, una storia che ondeggia, cerca la luce, si impegna, si piega, si rialza e rivendica la sua essenza di giunco, flessibile eppure indomabile nella tempesta. Libro/saggio

Valerio Calzolaio

Missione confidenziale di Graham Greene (Sellerio, 2025 - orig. 1939). Dover e poi Londra, appena prima della Seconda guerra mondiale. Arriva in missione da un Paese sconvolto dalla guerra civile il buon D., agente segreto, già professore di lingue romanze. Il suo governo (repubblicano) ha bisogno più di carbone fossile che di carri armati. Lui ha un senso di giustizia profondo e non accetta i “corollari” dei conflitti armati, in patria e là per il mondo. Invece, intrighi e corruzioni coinvolgono soprattutto gli individui di cui dovrebbe fidarsi di più. È una preda, dovrà fare di necessità virtù, diventare predatore. Gli dà una mano la giovane capricciosa ingenua Rose, ma sarà dura. Missione confidenziale è narrato in terza, il vero e falso mondo delle spie, l’ambiguità dell’amore. Il girovago Graham Greene, giornalista e agente al servizio di Sua Maestà, ci accompagna sull’orlo della barbarie armata, fra desideri e paure. Libro/romanzo