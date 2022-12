SCIENZA E RICERCA L'editoriale. L'altruismo efficace di Telmo Pievani CONDIVIDI facebook

Da un lato l’approccio scientifico, razionale e scettico, ben rappresentato dalla sala delle figure della Specola, l’osservatorio astronomico dell’Istituto nazionale di astrofisica. Ma anche l’idea della scienza come impresa collettiva e corale. Voglio darvi i primi suggerimenti di lettura di libri. Inizio con un volume di Marco Annoni La felicità è un dono. Tratta di un paradosso: come si è evoluto l’altruismo in natura? Sappiamo che la selezione naturale dovrebbe premiare soltanto chi fa i propri interessi, ma anche Darwin si era accorto che in natura esistono moltissimi esempi di cooperazione, socialità e anche – in alcuni frangenti – di vero e proprio altruismo, cioè sacrificare i propri interessi a favore di quelli di altri. Questi altri possono essere i nostri parenti e allora è già più comprensibile il motivo di un gesto del genere, ma a volte l’altruismo è disinteressato e più allargato.

Annoni in questo volume ricostruisce questa storia, parla di esempi di altruismo anche estremi con il sacrificio di sé, come accaduto per esempio a George Price – lo studioso dell’equazione dell’altruismo – che provò ad applicare a se stesso la rinuncia totale a qualsiasi avere fino a morire come un senza tetto su una panchina di Londra.

L’altruismo difeso da Annoni è però razionale e scientifico: un altruismo efficace e intelligente. Non soltanto frutto di istinto, ma calcolato con un effetto quantificabile ed efficace. Fa molti esempi: dalla donazione del sangue, degli organi, del denaro. E aggiungerei anche la donazione dei dati, della condivisione delle conoscenze scientifiche.

Un bellissimo libro sull’altruismo: un sasso nello stagno dell’indifferenza in un mondo che soffre di disuguaglianze sempre crescenti.