SOCIETÀ La Cina trasforma lo spazio in industria strategica di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

Il lancio di un razzo cinese Long March 7. Foto: Wikipedia

Nella nuova pianificazione economica della Cina lo spazio non è più soltanto una frontiera scientifica o tecnologica. È diventato un settore industriale strategico. Il 15° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese, approvato nel marzo 2026 dall’Assemblea nazionale del popolo, inserisce infatti l’aerospazio tra le industrie emergenti destinate a sostenere la crescita del Paese nei prossimi anni.

Nel documento, che definisce le linee guida dello sviluppo economico cinese per il periodo 2026-2030, lo spazio viene collegato direttamente alla costruzione di un sistema industriale avanzato fondato su tecnologie digitali, infrastrutture strategiche e innovazione tecnologica. In questo quadro il settore spaziale viene affiancato ad altri ambiti considerati decisivi per la competitività tecnologica del Paese, come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori e le nuove infrastrutture digitali.

Si tratta di un passaggio significativo. Negli ultimi due decenni il programma spaziale cinese è cresciuto soprattutto come progetto scientifico e politico. Con il nuovo piano quinquennale, Pechino indica invece con chiarezza che lo spazio dovrà diventare anche una componente strutturale della propria economia, capace di generare nuove filiere industriali, servizi e applicazioni tecnologiche.

Il ruolo dei piani quinquennali nella strategia economica cinese

I piani quinquennali sono il principale strumento con cui la Cina orienta le proprie politiche economiche e industriali, definendo priorità tecnologiche e settori strategici di sviluppo. Approvato dall’Assemblea nazionale del popolo, il 15° Piano quinquennale copre il periodo 2026-2030 e rappresenta il quadro di riferimento per gli investimenti pubblici e le politiche industriali dei prossimi anni. In questo contesto, lo sviluppo delle tecnologie spaziali viene collegato alla più ampia strategia di innovazione e rafforzamento delle capacità industriali del Paese.

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Lo spazio tra le industrie emergenti

Nel rapporto sul lavoro del governo, l’aerospazio viene inserito tra le industrie emergenti che il Paese intende trasformare in pilastri della crescita economica. Tra questi settori figurano anche semiconduttori, biotecnologie, nuove energie e altre tecnologie avanzate considerate cruciali per la competitività tecnologica del Paese.

Nel linguaggio della pianificazione industriale cinese questa classificazione ha implicazioni concrete. Significa priorità negli investimenti pubblici, accesso agevolato ai finanziamenti e programmi nazionali di sviluppo tecnologico.

L’obiettivo è rafforzare l’intera filiera industriale dello spazio: dai lanciatori ai satelliti, fino ai servizi basati su infrastrutture orbitali. Negli ultimi anni il governo ha progressivamente ampliato gli strumenti di sostegno al settore, favorendo sia i grandi gruppi statali sia la nascita di nuove imprese commerciali attive nello sviluppo di piccoli lanciatori, microsatelliti e servizi di dati satellitari.

Costellazioni satellitari e infrastrutture orbitali

Uno degli assi principali della strategia riguarda l’espansione delle infrastrutture satellitari. Il piano quinquennale prevede lo sviluppo di nuove costellazioni dedicate alle telecomunicazioni, all’osservazione della Terra e ai servizi di navigazione.

Il sistema BeiDou, la rete di navigazione satellitare sviluppata dalla Cina come alternativa al GPS statunitense, continuerà a essere potenziato come infrastruttura strategica. BeiDou è ormai utilizzato in numerosi settori economici, dalla logistica alla mobilità, e rappresenta anche una componente importante delle capacità militari e di sicurezza del Paese.

Parallelamente il governo intende sostenere la crescita del settore spaziale commerciale. Negli ultimi anni diverse startup cinesi hanno iniziato a sviluppare lanciatori privati e costellazioni satellitari, segnando l’emergere di un ecosistema industriale più ampio rispetto al tradizionale sistema dominato dalle grandi imprese statali. Secondo diverse analisi, l’obiettivo è favorire la nascita di un vero e proprio mercato della space economy cinese, capace di generare nuovi servizi basati sui dati satellitari.

Dati e computing nello spazio

Accanto alle infrastrutture satellitari tradizionali, la pianificazione industriale cinese guarda anche a nuove architetture digitali in orbita.

Tra i progetti discussi negli ultimi anni vi è lo sviluppo di sistemi di elaborazione dati direttamente nello spazio. L’idea è costruire reti di satelliti capaci di processare grandi quantità di informazioni senza doverle trasmettere continuamente a terra.

Questo approccio potrebbe ridurre il traffico di dati tra spazio e Terra e accelerare l’analisi delle informazioni raccolte dai satelliti, in particolare nel campo dell’osservazione della Terra, della gestione delle emergenze e delle applicazioni basate su intelligenza artificiale.

La convergenza tra infrastrutture spaziali e infrastrutture digitali rappresenta una delle tendenze più rilevanti della space economy globale e riflette la crescente centralità dei dati nell’economia contemporanea.

Missioni lunari e ambizioni di potenza spaziale

Il piano quinquennale conferma anche gli obiettivi di esplorazione spaziale della Cina. Le missioni robotiche lunari continueranno a rappresentare una priorità, insieme allo sviluppo di programmi di esplorazione dello spazio profondo.

Negli ultimi anni il programma lunare cinese ha registrato progressi significativi, dalle missioni Chang’e che hanno riportato campioni lunari sulla Terra fino ai progetti per l’invio di astronauti sulla superficie lunare nel prossimo decennio.

Inserire questi programmi nella pianificazione economica nazionale significa riconoscere il loro ruolo non soltanto scientifico, ma anche tecnologico e industriale. Le missioni di esplorazione contribuiscono infatti allo sviluppo di nuove tecnologie, materiali avanzati e sistemi di trasporto spaziale che possono avere ricadute anche in altri settori industriali.

La space economy nella competizione globale

La scelta di rafforzare il settore spaziale si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente competizione tecnologica tra grandi potenze.

Negli Stati Uniti lo sviluppo della space economy è trainato da grandi operatori privati e da programmi governativi legati alla sicurezza nazionale. In Europa, l’Unione europea e l’Agenzia spaziale europea stanno investendo in nuove infrastrutture satellitari e programmi di sicurezza spaziale.

Per la Cina, trasformare lo spazio in industria strategica significa rafforzare l’autonomia tecnologica e costruire infrastrutture globali in grado di sostenere l’economia digitale. Le tecnologie spaziali diventano così parte integrante della competizione economica e tecnologica tra le principali potenze mondiali.

Lo spazio diventa infrastruttura economica

Il nuovo piano quinquennale conferma quindi una trasformazione già visibile negli ultimi anni. Lo spazio sta diventando sempre più parte integrante delle infrastrutture economiche globali.

Costellazioni satellitari, sistemi di navigazione e piattaforme di elaborazione dati in orbita non sono più soltanto strumenti scientifici. Sono componenti essenziali dell’economia digitale e delle infrastrutture su cui si basano comunicazioni, logistica e servizi digitali. Se gli obiettivi delineati nel piano verranno realizzati, la space economy cinese potrebbe assumere un ruolo ancora più centrale nel sistema industriale globale entro la fine del decennio. Per Pechino lo spazio non rappresenta più soltanto una nuova frontiera tecnologica: è uno dei terreni sui quali si giocherà la competizione economica e strategica del XXI secolo.