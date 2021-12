SCIENZA E RICERCA L'editoriale. Avremmo bisogno di persone come Pietro Greco di Telmo Pievani CONDIVIDI facebook

Oggi, abbiamo un grande bisogno di persone autorevoli che sappiano dire cose sensate, fondate su evidenze, conoscenza e ricerca. Che sappiano farlo con il sorriso, la pacatezza e la calma necessaria per sottrarsi alla frenesia delle comunicazioni superficiali e urlate, soprattutto in televisione e social network.

Abbiamo bisogno di persone che sappiano raccontare la scienza non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche dei processi: ciò che porta ad ottenere quei risultati.

Abbiamo bisogno di persone che sappiano fare autocritica: sugli errori che vengono fatti e su come migliorarsi nella comunicazione della scienza. Che non nascondano nulla ma che sappiano raccontare i rapporti tra la scienza, la società, l’economia, non dimenticandosi che la scienza deve essere al servizio del benessere collettivo.

Abbiamo bisogno di persone che sappiano formare i giovani nella comunicazione della scienza, dando loro fiducia ma anche infondendo umiltà.

Lo avete capito: avremmo tanto bisogno di persone, amici e di professionisti come Pietro Greco, che – esattamente un anno fa – ci ha lasciati.

A nome di tutta la redazione de Il Bo Live e dell’università di Padova, lo vogliamo ricordare con tantissimo affetto e gratitudine. Ci manca, ma ci consola sapere che Pietro ha lasciato segni tangibili e intangibili e che una parte di lui è ancora qui con noi.

Grazie Pietro.