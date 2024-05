Quei benedetti errori

Non ci piacciono ma non c’è modo di evitarli e alla fine ciascuno di noi, ripensando alla propria vita, non potrà che concludere che siano stati importanti almeno quanto gli obiettivi raggiunti. Eppure gli sbagli continuano a essere un tabù, nonostante siano essenziali in ogni percorso professionale e di vita: “C’è del genio nell’errore”, esordisce in Storie di errori memorabili (Laterza 2024) Piero Martin, fisico dell’università di Padova e vecchia conoscenza de Il Bo Live, una vita passata a studiare la fusione nucleare prendendo parte ai più importanti progetti di ricerca internazionali.

Intervista di Daniele Mont D'Arpizio, montaggio di Barbara Paknazar

Del resto è la stessa natura a commettere ‘errori’: come nelle mutazioni genetiche, che però permettono l’evoluzione; per molti anzi è la vita stessa a essere un (meraviglioso) scherzo del caso. A maggior ragione anche la scienza ha una storia tutt’altro che lineare, piena com’è di deviazioni e di vicoli ciechi: alcuni provocati dall’ottusità e dal conformismo, altri invece decisamente fecondi, nel senso di riuscire a rompere gli schemi mentali dai quali anche gli scienziati, come ogni essere umano, sono influenzati. A questo riguardo il tipico esempio è quello di Alexander Fleming e della sua scoperta più importante, la penicillina, simbolo di quella serendipità che sempre più affascina scienziati e lettori; “Pochi però conoscono il medico italiano Vincenzo Tiberio, che trent’anni prima di Fleming osserva che non appena un pozzo viene pulito dalla muffa chi beve della sua acqua si ammala più frequentemente – spiega Martin durante l’ incontro di presentazione tenutasi recentemente a Padova –. Sull’argomento Tiberio pubblica un articolo che purtroppo però viene ignorato dagli altri scienziati, così oggi a ricordarlo c’è solo una piccola targa nel suo paese natale, in provincia di Campobasso”.

Anche i grandissimi sbagliano: è il caso di Enrico Fermi, che durante le ricerche in via Panisperna in un primo momento si convince di aver trovato due nuovi elementi più pesanti dell’uranio, pomposamente battezzati esperio e ausonio, salvo in seguito scoprire – grazie alle osservazioni di Lise Meitner, Otto Frisch, Otto Hahn e Fritz Strassmann – di essere di fronte alla fissione dell’atomo. Una scoperta che in seguito sarà alla base dei successivi studi condotti dal fisico italiano negli Stati Uniti, e che lui stesso decide di ammettere in una postilla alla versione scritta della lezione tenuta a Stoccolma dopo aver ricevuto il premio Nobel. Un esempio di come lo sbaglio individuale sia non solo comune, ma quasi necessario nel dibattito scientifico, purché prontamente verificato, riconosciuto e ammesso.