SCIENZA E RICERCA La via indiana allo spazio: efficienza ingegneristica e costi ridotti di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

Il lancio di una missione indiana verso il Sole nel 2023. Foto: Wikimedia

Per gran parte della sua storia l’accesso allo spazio è stato appannaggio di poche potenze tecnologiche. Durante la Guerra fredda la competizione orbitale era dominata da Stati Uniti e Unione Sovietica; negli anni successivi si sono affermati altri attori istituzionali come l’Europa con l’ESA (European Space Agency), il Giappone con la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) e, più recentemente, la Cina con la CNSA (China National Space Administration).

Negli ultimi due decenni questo quadro ha iniziato a cambiare. La crescita dell’economia spaziale globale — stimata dall’OECD e dal World Economic Forum in diverse centinaia di miliardi di dollari l’anno — si accompagna all’ingresso di nuovi programmi nazionali e alla moltiplicazione delle missioni scientifiche e commerciali. In questo scenario il programma spaziale indiano rappresenta uno dei casi più osservati dalla comunità internazionale.

L’India è infatti riuscita a realizzare missioni scientifiche e planetarie con budget molto più contenuti rispetto agli standard delle grandi agenzie occidentali. Il risultato è un modello operativo che viene spesso descritto come innovazione frugale, un approccio ingegneristico e industriale basato sull’efficienza dei processi, sull’uso di tecnologie mature e su una forte integrazione tra agenzia spaziale e industria nazionale.

Il modello indiano di innovazione frugale

Il cuore del programma spaziale indiano è l’ISRO, la Indian Space Research Organisation, fondata nel 1969 e oggi responsabile dell’intera strategia spaziale del Paese. A differenza di molte agenzie occidentali, l’ISRO ha sviluppato una cultura progettuale fortemente orientata alla riduzione dei costi e alla massimizzazione dell’efficienza delle missioni.

Questo modello rientra nella più ampia categoria della frugal innovation, un concetto sviluppato negli studi sull’innovazione nei Paesi emergenti e recentemente analizzato anche nel settore spaziale da diverse ricerche accademiche, tra cui uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

L’innovazione frugale non significa semplicemente “fare di più con meno”, ma progettare sistemi tecnologici adattati alle risorse disponibili. Nel caso dell’ISRO ciò si traduce in alcune caratteristiche operative ricorrenti: cicli di sviluppo relativamente rapidi, riutilizzo di piattaforme tecnologiche consolidate, forte controllo dei costi di missione e una stretta collaborazione con l’industria nazionale.

Anche il confronto dei bilanci evidenzia la differenza di scala tra l’India e le grandi potenze spaziali. Il budget annuale dell’ISRO si colloca generalmente attorno ai 2 miliardi di dollari, una cifra molto inferiore rispetto ai circa 25 miliardi della NASA, ai circa 7 miliardi dell’ESA e ai livelli di investimento della Cina, che secondo diverse stime internazionali si avvicinano a quelli europei. Nonostante questa disparità di risorse, l’India è riuscita a costruire una presenza scientifica e tecnologica significativa nello spazio. Questo risultato è stato possibile anche grazie a una strategia di lungo periodo che ha privilegiato lo sviluppo progressivo di competenze nazionali, dalla progettazione dei vettori di lancio alla realizzazione di satelliti scientifici e di osservazione della Terra.

Missioni emblematiche del programma indiano

Il modello operativo dell’ISRO è diventato particolarmente visibile attraverso alcune missioni che hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale.

La Mars Orbiter Mission, nota anche come Mangalyaan, è stata lanciata nel 2013 con l’obiettivo di studiare l’atmosfera marziana e dimostrare la capacità indiana di navigazione interplanetaria. Il costo complessivo della missione è stato stimato attorno ai 74 milioni di dollari, una cifra estremamente contenuta se confrontata con missioni marziane sviluppate da altre agenzie. L’India è diventata così il primo Paese a raggiungere l’orbita di Marte al primo tentativo, un risultato che ha rafforzato la credibilità scientifica e tecnologica del programma spaziale nazionale.

Un secondo esempio è la missione Chandrayaan-3, che nel 2023 ha portato un lander e un rover nella regione del polo sud lunare. L’atterraggio ha reso l’India il quarto Paese al mondo a realizzare con successo un allunaggio controllato, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. Anche in questo caso il costo della missione — circa 75 milioni di dollari — è stato significativamente inferiore rispetto ai programmi lunari sviluppati da altre potenze spaziali.

Questi risultati non derivano da una riduzione della complessità scientifica delle missioni, ma da un approccio progettuale orientato alla semplicità operativa, all’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti e a un controllo rigoroso dei costi lungo l’intero ciclo di sviluppo.

Un astronauta indiano a bordo della ISS. Foto: NASA

Una possibile democratizzazione dell’accesso allo spazio

Il caso indiano si inserisce in una trasformazione più ampia del panorama spaziale internazionale. Negli ultimi anni diversi Paesi (non solo) emergenti hanno avviato programmi spaziali nazionali con obiettivi scientifici, tecnologici e industriali.

Gli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, hanno lanciato nel 2020 la missione marziana Hope, mentre la Corea del Sud e il Brasile stanno investendo nello sviluppo di capacità di lancio e infrastrutture satellitari. Secondo i dati raccolti da UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs), il numero di Paesi che possiedono o operano satelliti è cresciuto rapidamente negli ultimi due decenni.

In questo contesto il modello indiano viene spesso citato come un possibile riferimento per nazioni con risorse finanziarie limitate. L’idea che l’accesso allo spazio possa diventare più economico e quindi più diffuso è uno dei temi centrali nel dibattito sulla futura evoluzione della space economy. Parallelamente, anche l’espansione dei piccoli satelliti e delle piattaforme commerciali di lancio sta contribuendo ad abbassare le barriere economiche all’ingresso nello spazio, favorendo la partecipazione di nuovi attori istituzionali e industriali.

La sfida della sostenibilità orbitale

L’espansione delle attività spaziali pone tuttavia anche nuove sfide infrastrutturali e ambientali. L’aumento del numero di satelliti in orbita terrestre bassa e la crescita delle costellazioni commerciali stanno aumentando il rischio di congestione orbitale e di collisioni tra oggetti spaziali.

Secondo diversi studi internazionali, il problema dei detriti spaziali rappresenta oggi una delle principali questioni di governance dello spazio. Agenzie come l’ESA stanno promuovendo iniziative di sostenibilità orbitale, tra cui il programma Zero Debris, che mira a ridurre la produzione di nuovi detriti entro il 2030 attraverso standard tecnici e pratiche operative più sostenibili.

Leggi anche: È necessario adottare un sistema di economia circolare anche per lo spazio

In questo quadro il concetto di innovazione frugale può essere interpretato anche in chiave ambientale. L’ottimizzazione delle missioni, la progettazione modulare dei satelliti e l’attenzione al ciclo di vita delle infrastrutture spaziali si avvicinano ai principi dell’economia circolare applicata allo spazio, un ambito di ricerca sempre più rilevante nelle politiche spaziali internazionali.

Un altro possibile paradigma della space economy

Il caso dell’India suggerisce che il futuro dell’economia spaziale potrebbe non dipendere esclusivamente dalla capacità di mobilitare grandi investimenti pubblici o privati. Accanto ai modelli ad alta intensità di capitale sviluppati da Stati Uniti, Europa e Cina potrebbe emergere un paradigma complementare basato sull’efficienza progettuale e sull’ottimizzazione delle risorse.

L’innovazione frugale non elimina le barriere tecnologiche all’ingresso nello spazio, ma dimostra che queste barriere possono essere ridotte attraverso strategie industriali mirate, continuità di investimento pubblico e una forte integrazione tra ricerca scientifica e settore industriale.

Per molti Paesi emergenti questo approccio potrebbe rappresentare una strada praticabile per sviluppare capacità spaziali autonome senza replicare i livelli di spesa delle grandi potenze.

L’evoluzione dell’economia spaziale globale dipenderà nei prossimi decenni da due fattori principali: la sostenibilità delle infrastrutture orbitali e la possibilità di rendere l’accesso allo spazio più efficiente dal punto di vista economico.

Il programma spaziale indiano mostra che sono possibili modelli alternativi di sviluppo sono possibili. Pur con risorse finanziarie limitate rispetto alle grandi agenzie occidentali, l’ISRO è riuscita a costruire una presenza scientifica significativa e a realizzare missioni planetarie di grande valore tecnologico.

Se questa esperienza verrà replicata o adattata da altri Paesi, l’innovazione frugale potrebbe contribuire ad ampliare la partecipazione globale allo spazio, trasformando progressivamente la space economy da dominio di poche potenze a infrastruttura condivisa di un numero crescente di nazioni.