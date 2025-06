SOCIETÀ La politica polarizzata dell'Europa: gli ultimi casi di Polonia e Paesi Bassi di Andrea Gaiardoni CONDIVIDI facebook

Il neo presidente eletto Karol Nawrocki. Foto: Reuters

Quanto accaduto la scorsa settimana in Polonia, con il ballottaggio presidenziale vinto d’un soffio dal candidato sovranista e filo-trumpiano Karol Nawrocki, è l’esatta fotografia della profonda polarizzazione che sta attraversando ovunque la politica, e non soltanto in Europa. Si può osservare nei Paesi Bassi , dove l’estrema destra di Geert Wilders ha appena tolto il sostegno al governo di cui faceva parte (accusato di tenere una linea troppo “morbida” verso i migranti), spianando la strada verso elezioni anticipate ad alto rischio; per non dire della Germania, dove l’ascesa di Alternative für Deutschland è stata finora contenuta dal “cordone” alzato dal cancelliere Friedrich Merz; oppure della Francia , dove il Rassemblement National di Marine Le Pen, nonostante la sua ineleggibilità alle elezioni presidenziali del 2027, resta in testa ai sondaggi con un solido 31%. In Polonia la divisione del campo era netta: da un lato c’era la piattaforma progressista e pro-UE rappresentata dal sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, che nella sua agenda proponeva, in sintonia con l’attuale premier Donald Tusk, l’attuazione di una serie di riforme liberali, l’espansione dei diritti civili e una maggiore integrazione nell’Unione Europea. Dall’altro c’era, appunto, Nawrocki: un candidato ultraconservatore e nazionalista, un “non politico” senza alcuna preparazione o competenza specifica,dal passato tutt’altro che limpido, radicato nella difesa dei valori tradizionali e nello scetticismo nei confronti degli organismi sovranazionali che tendono a “intromettersi” nelle questioni interne, espressione perfetta di quel populismo globale di destra che tanto successo sta ottenendo in ogni angolo del mondo. Due visioni diametralmente opposte di futuro: confini alti o bassi, diffidenza o fiducia, arroccamento o progresso, nel rispetto o meno dei diritti. La vittoria di Nawrocki (con il 50,9% dei voti, contro il 49,1 del suo sfidante), un ex pugile di 42 anni che ha lavorato in passato come guardia di sicurezza in un albergo, peraltro accusato di aver gestito in passato un giro di prostituzione e di avere legami con la malavita locale (ma per la sua base queste caratteristiche sono una “garanzia di autenticità” contro le élite politiche), acceso fan di Donald Trump (in campagna elettorale ha perfino usato lo slogan “Make Poland great again”), non è certo una buona notizia per Donald Tusk, che nell’ottobre del 2023 era riuscito a soffiare la guida del governo ai sovranisti-populisti di PiS (Diritto e Giustizia, in polacco Prawo i Sprawiedliwość) che dal 2015 avevano governato calpestando sistematicamente lo stato di diritto (ignorando a più riprese gli “avvertimenti” dell’Unione Europea), introducendo una delle più severe legislazioni sull’aborto, minando l’indipendenza della magistratura e della stampa, fomentando l’ossessione contro i migranti. Anche nel 2023 i sovranisti erano arrivati primi alle elezioni, ma non erano stati in grado di trovare alleati per formare un nuovo esecutivo. Ora la vittoria di Nawrocki suona come un avvertimento per il governo Tusk, un “cartellino giallo” per non aver saputo o potuto (il presidente ha un consistente potere di veto: e l’uscente, Andrzej Duda, in carica fino al prossimo 6 agosto, era un fedelissimo di PiS) portare a compimento tutte le promesse fatte in campagna elettorale: una su tutte: l’attenuazione della rigida legge anti-aborto. Un recente sondaggio mostrava che il 51% dei polacchi aveva una valutazione negativa dell’operato del governo, mentre a favore si era schierato il 39% degli intervistati.

Il rischio del “veto sistematico”

Quindi ora per Tusk la strada si fa ancor più in salita, a capo di una coalizione piuttosto eterogenea e su diverse questioni tutt’altro che unita. Mentre i sovranisti, ringalluzziti dal pur esiguo risultato elettorale (balla un solo punto percentuale, pari a circa 400mila voti, ma fa tutta la differenza), hanno nuovamente l’occasione di contare di più. Si prefigura una stagione di mediazioni, o magari di scontri. Il governo polacco, per superare i veti presidenziali, avrebbe bisogno di una maggioranza di 3/5 in Parlamento: e quei i numeri, al momento, non ci sono. Nawrocki potrebbe ostacolare sistematicamente l’azione del governo, anche soltanto per rimarcare il “peso” dei nazionalisti. E c’è comunque da considerare che il probabile stallo potrebbe innervosire gli alleati di Tusk (Coalizione Civica, Polonia 2050, Partito Popolare Polacco e La Sinistra): in caso di spaccatura nella maggioranza, la via delle elezioni anticipate sarebbe la più probabile. A quel punto sarebbe di nuovo una sfida a due, sostanzialmente tra centristi-europeisti e populisti di estrema destra. E non è da escludere che l’insoddisfazione e l’impazienza dell’opinione pubblica possa nuovamente far pendere l’ago della bilancia verso i sovranisti. Nawrocki ha già annunciato che lavorerà per rendere la Polonia “un paese normale”: contro il federalismo dell’Unione Europea, contro la politica climatica, contro l’opzione di garantire maggiori diritti alle persone LGBTQ+, contro l’allentamento della severa legislazione sull’aborto. Sembra di leggere l’agenda di Donald Trump, che anche in questa occasione non ha fatto mancare il sostegno al candidato populista, come sta accadendo regolarmente ogni qual volta si vota in Europa ( in Romania , recentemente, senza successo), con l’obiettivo di contrastare o indebolire in ogni modo la coesione dell’UE.

Ma è anche sulla politica estera che l’elezione di Nawrocki potrebbe avere conseguenze. Sul ruolo chiave della Polonia come cerniera più a est dell’Alleanza Atlantica non ci sono dubbi. Secondo un recente focus pubblicato dal sito d’informazione indipendente Novaya Gazeta Europe, con sede in Lettonia, “…negli ultimi tre anni la Polonia ha speso più di tutti gli altri membri della NATO, quasi il 5% del suo PIL per la difesa. Ora ha il terzo esercito più grande della NATO, dopo gli Stati Uniti e la Turchia, e prevede di raddoppiare il numero del personale militare entro il 2027”. Il neo presidente polacco sostiene l’Ucraina contro l’invasione russa, ma è fermamente contrario all’ingresso di Kiev nell’Alleanza Atlantica, e potrebbe alla lunga affievolire l’enorme sforzo compiuto finora dalla Polonia sull’accoglienza dei rifugiati ucraini (quasi due milioni di persone, dal 2022), ma con riflessi sociali negativi che cominciano a farsi sentire. Tutto lascia presumere che la Polonia diventerà presto una briscola in mano a Trump: di fatto, una succursale della Casa Bianca.

