Una pagina, un ascolto. Natale tra libri e podcast

Storie da leggere o ascoltare. Un fumetto sulla Mala del Brenta, un podcast sui Balcani come viaggio storico e sonoro, uno sul Cile del 1973. E ancora, romanzi di formazione, libri gialli, saggi di divulgazione. I consigli di lettura della redazione de "Il Bo Live".

21 giorni. Cile, Estadio Nacional 1973 - Elisabetta Tola

Il tema è uno dei colpi di stato più raccontati della storia, quello dell’11 settembre 1973 in Cile, quando il generale Augusto Pinochet rovescia il governo democraticamente eletto del socialista Salvador Allende. Stavolta però il racconto ci arriva con le parole e l’esperienza diretta di Paolo Hutter, studente italiano 21enne, attivo nella sinistra extraparlamentare, che approda in Cile nell’agosto di quell’anno per studiare l’esperienza socialista. Nel momento in cui il Cile torna sotto il comando di un presidente che non nasconde simpatie pinochettiste, 21 giorni. Cile, Estadio Nacional 1973 (Rai Play Sound) è un ascolto ancora più necessario a ricordare come inizia una dittatura e cosa significa per la libertà e la vita di tutti noi. Podcast

Oltre la soglia del dolore - Gioia Lovison

> Oltre la soglia del dolore di Katerina Gordeeva (Editore 21lettere, 2024). È un libro complesso, emotivamente, la raccolta di 24 interviste realizzate dalla giornalista russa, auto esiliata nel 2014 dopo l'occupazione della Crimea, Katerina Gordeeva. Con una famiglia d'origine per metà ucraina e metà russa, la narratrice si sente spezzata. E come lei, spezzate, umiliate, perse, esiliate, uccise fisicamente e,o spiritualmente sono le 24 persone che Gordeeva incontra dopo il funesto 24.2.22, giorno dell'invasione dell'Ucraina. Offre la sua penna, mirabile, oltreché la sua sensibilità e franchezza, e talvolta solo una sigaretta o il suo pianto, a coloro che riescono ancora a parlare della guerra che hanno vissuto. Una guerra vile e inutile che ha distrutto le loro esistenze, per sempre. Questo libro ci approssima a una vicenda così violenta che ancora quasi fatichiamo a concepire come reale. E il fatto più inquietante è che lo stesso smarrimento è condiviso dalle persone ucraine e russe protagoniste, loro malgrado, di questo libro. Libro/saggio

Mala del Brenta - Antonio Massariolo

La storia di una qualsiasi banda criminale è piena di momenti che sono delle esatte fotografie emblematiche delle loro scorribande. Rapine, uccisioni, luoghi, aneddoti che raccontano ciò che è stato. Se poi questa banda criminale è passata da essere un gruppo che rubava forme di formaggio alla banda più grande, organizzata e violenta del nord Italia, allora capite bene come queste immagini possano essere fondamentali per capire cos'è successo. Stiamo parlando della storia della Mafia del Brenta, quell'organizzazione criminale capitanata da Felice Maniero, che tra gli anni settanta e ottanta ha fatto quello che ha voluto nel nordest. A raccontarla ora è un fumetto, Mala del Brenta, edito da BeccoGiallo e scritto e disegnato da Marco GK Gnaccolini e Chiara Spallotta. Gli autori raccontano l'ascesa dell'organizzazione, le rapine, le uccisioni interne alla banda, le vittime innocenti, tutto ciò che ha portato la banda a essere condannata per mafia. Libro/fumetto

Sikter- Pietro Osti

Chi è stato in viaggio nei Balcani sa che una volta passati di là qualcosa ti sottopelle ti rimane. Sarajevo in particolare è ancora una città che regala fascino, anche per il suo recente trascorso di città assediata. Sikter (Il Post) è un viaggio sonoro all’interno della capitale dell’ex Jugoslavia, accompagnati dalle voci di una delle band (i Sikter, appunto) più significative del periodo-assedio. Musica come atto politico, risposta di normalità contro violenza, paura e isolamento. Poi i Sikter sono finiti a fare concerti a San Siro, invitati da Vasco Rossi per aprire alcuni suoi show: insomma, una storia da ascoltare e da scoprire, con un bel po’ di suoni distorti-rovinati in stile anni Novanta. Podcast

Il ministero per il futuro - Francesco Suman

I l ministero per il futuro di Kim Stanley Robinson (Fanucci editore, 2022). Una terribile ondata di calore in India uccide migliaia di persone e nel Paese si diffonde la convinzione che non si può più aspettare: il riscaldamento globale va fermato. Il governo di Nuova Delhi lo fa seminando anidride solforosa in atmosfera, mentre un'organizzazione ecoterrorista, i figli di Kali, sceglie azioni di sabotaggio. A Zurigo, Mary Murphy è chiamata a dirigere la nuova agenzia delle Nazioni Unite, il ministero del futuro, e si trova a dover fare i conti tanto con gli scienziati e i diplomatici, quanto con i terroristi. Libro/romanzo climatico

Una testa piena di ricci - Mattia Sopelsa

Una testa piena di ricci di Raffaella Case (Corbaccio, 2025). Un ciuffone di capelli afro indomabili e un animo da 12enne inquieto e curioso come è giusto che sia a quell'età. Zhenga, rigorosamente con la "h", figlia di una italiana e di un ruandese, è alla ricerca delle sue origini, "sospesa" a metà tra la sua italianità, di cui conosce tutto e il mistero che avvolge, invece, la storia e il passato della sua famiglia emigrata dal Ruanda. Il viaggio di questa giovane ragazza raccontato, nel romanzo da esordiente di Raffaella Case, con un tratto contraddistinto dalla leggerezza, è l'occasione per affrontare situazioni e contesti (dal razzismo alle migrazioni passando anche per le questioni di genere) fin troppo ancora attuali nella società non fittizia in cui viviamo. Libro/romanzo

L'Arminuta - Monica Panetto

L'Arm inuta di Donatella di Pietrantonio (Einaudi, 2017). Una tredicenne, cresciuta da una famiglia che credeva essere la sua, viene improvvisamente "restituita" ai genitori biologici, che non conosce, in un paese sperduto dell'Abruzzo. Senza spiegazioni, lascia una casa agiata per un ambiente povero, dominato da silenzi e mancanze. Deve adattarsi a nuove regole, a nuovi fratelli e a una madre distante. Il romanzo racconta la storia di una ragazza che cerca di ritrovare se stessa e le proprie radici, accompagnata da un profondo senso di abbandono e straniamento. Attraverso una scrittura essenziale e asciutta, l'autrice illumina le crepe di relazioni familiari difficili, restituendo una storia dura ma profondamente umana. Libro/romanzo

Tutta la vita che resta - Maria Esposito

Tutta la vita che resta di Roberta Recchia (Rizzoli, 2024). Anni Cinquanta: Marisa e Stelvio si conoscono nella bottega del padre di lei. Il timido sentimento che li lega all’inizio si trasforma presto in amore, e la loro unione li condurrà al matrimonio. La loro vita procede serena insieme ai due figli, finché la minore, Betta, non viene uccisa sul litorale romano. Con lei, al momento della tragedia, c’è anche la cugina Miriam, viva ma vittima di una violenza inaudita. Il romanzo prosegue narrando la crescente distanza tra Marisa e Stelvio, che reagiscono al lutto in modo differente, e l’evoluzione di Miriam che dovrà affrontare un difficile percorso per ritrovare se stessa e la sua voglia di amare. Tutta la vita che resta è un romanzo che tratta temi come il dolore, la perdita, l’amore e il riscatto, con uno stile accattivante e coinvolgente fin dalle prime pagine. Libro/romanzo

Comprami - Daniele Mont D'Arpizio

Non sarà "natalizio", ma è uno di quei contenuti che fanno riflettere su qualcosa di attuale e difficile da affrontare. Comprami, prodotto da Il Sole 24 ore, è un podcast premiato dedicato al fenomeno OnlyFans, piattaforma alla quale si rivolgono anche molti giovanissimi, attratti dalla possibilità di guadagnare senza sforzo più dei propri genitori. Il prezzo? La propria immagine e, spesso, la possibilità di costruirsi liberamente un futuro. Nel mercato infatti nessuno regala niente e i soldi facili spesso tracciano la via verso un mare di problemi. Daniele Vaschi, DJ, produttore e podcaster, costruisce una narrazione avvincente intrecciando storie reali che mostrano non solo come funziona una piattaforma, ma anche come rete e app stanno cambiando il nostro rapporto con gli altri. Un ascolto utile per capire cosa si cela dietro la patina dorata dei profili online. Podcast

Anima mundi - Sofia Belardinelli

Un romanzo di formazione nella sua espressione più aspra: in Anima mundi (prima edizione Baldini & Castoldi 1997), Susanna Tamaro racconta il percorso di vita di Walter, che dopo un’infanzia priva di amore e un passaggio attraverso il fuoco dell’arte, da cui esce tutt’altro che indenne, approda in una Roma crudele, che lo attira nella sua pancia e poi lo risputa lasciandolo ai margini, sul bordo della disperazione. È un cammino tutto in salita, quello di Walter, che non verrà appianato da una svolta improvvisa ma continuerà a snodarsi tortuoso, pur costellato da piccoli momenti di illuminazione che indicano una direzione possibile. Walter, a differenza di altri protagonisti “in formazione”, non è un eroe: non ha nulla di unico o speciale, è anzi una persona fortemente imperfetta, così simile a noi da farci rabbia, per quanto facile è rifletterci in lui. Libro/romanzo

Accabadora - Federica D'Auria

Nella Sardegna degli anni Cinquanta, la giovane Maria diventa "fill'e anima" di Bonaria Urrai, una donna taciturna ma gentile, che pare nascondere qualcosa. Tranne Maria, sembra che tutti gli abitanti del paesino immaginario di Soreni conoscano il segreto di Bonaria, eppure nessuno osa parlarne ad alta voce. Accabadora di Michela Murgia (Einaudi, 2009) è allo stesso tempo un romanzo di formazione e una riflessione delicata ma profonda sul difficile tema dell'eutanasia, affidata alla prospettiva apparentemente ingenua di una bambina. Non solo un libro, ma un'occasione per mettere in discussione il significato che attribuiamo a concetti come "vita", "morte" e "famiglia". Libro/romanzo

Le schegge - Anna Cortelazzo

Le schegge di Bret Easton Ellis (Einaudi, 2023). Le schegge ruota intorno a una serie di inquietudini tipiche della Los Angeles anni Ottanta: un gruppo di adolescenti che oscillano tra devastazione, ipocrisia e smarrimento. È un romanzo di ricordi che si affacciano senza chiedere permesso e convivono con l'impressione che qualcosa di disturbante stia incombendo. È un mondo in cui la crescita coincide con la perdita di orientamento e in cui i legami sono meno trasparenti di quanto si vorrebbe. Il gioco sta nello scivolamento continuo fra piani narrativi, nel chiedersi quanto di quello che leggiamo appartenga al personaggio e quanto all'autore, perché l'autobiografia va a fondersi, si spera, con l'immaginazione. Il risultato è un romanzo inquieto, diverso dal "classico Ellis", che potrebbe conquistare anche chi di solito diffida del suo universo estetico. Libro/thriller

Saggio sulla lucidità - Andrea Gaiardoni

"Se tutti gli esseri umani capissero la storia - sosteneva Isaac Asimov -, potrebbero smettere di commettere sempre gli stessi errori". Così può accadere che per comprendere il presente a volte basta scorrere con il dito sulle copertine dei libri impilati delle nostre librerie. Ho riaperto così Saggio sulla lucidità, scritto dal premio Nobel José Saramago (Einaudi, 2004). Cosa accadrebbe se a un'elezione la stragrande maggioranza dei cittadini decidesse di votare scheda bianca? Quali contromisure potrebbero essere prese dalle autorità? Un romanzo sul potere e sui suoi gestori. In questi giorni di urne deserte e di democrazia fragile, Saramago ci invita a tenere gli occhi aperti: perché stiamo diventando sempre più ciechi, e ci facciamo ancora governare da persone prive di qualità. Libro/romanzo

L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine vita - Elena Sophia Ilari

L’ultimo viaggio. Storie di vita e fine vita dello scrittore Angelo Ferracuti e del fotografo Giovanni Marrozzini (Il Saggiatore, 2025) è un libro dallo sguardo profondo, un racconto delicato e necessario che si sviluppa fra parole e immagini in bianco e nero e che parla del mondo spesso invisibile del fine vita. Sì, perché “la vita c’è fino all’ultimo respiro, questa è la parte più difficile da affrontare”. Nato da anni di incontri e osservazioni in hospice e ospedali dedicati alla cura dei malati terminali, il libro è il risultato di un lungo viaggio: dalle Marche alla Norvegia, passando per le strutture più organizzate danesi o olandesi o per la casa protetta Wohnheim di Berlino dove alcolisti all’ultimo stadio spendono gli ultimi giorni della loro vita. Lungo questo percorso, gli autori hanno voluto raccogliere le voci e le testimonianze di chi vive “a un passo dalla soglia” e di chi ogni giorno se ne prende cura. Libro/saggio - reportage fotografico

Il rumore dell'India - Martino Periti

Il rumore dell’India, a cura di Federica Barozzi e Benedetta Caldarulo, regia di Jacopo de Bertoldi (Rai Radio 3). Un viaggio in sei puntate attraverso musiche, persone, paesaggi, comunità dell’India metropolitana e naturale. Una voce storica di Radio3, Stefano Catucci, e Andrea Anastasio, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, conducono gli ascoltatori in alcuni luoghi chiave per comprendere l’India contemporanea, senza trascurare i riferimenti storici essenziali. Vengono esplorati i molteplici, fortissimi contrasti di un Paese in evoluzione impetuosa, ma sempre diviso tra tradizioni arcaiche e tecnologie avanzate, corsa al benessere e miseria dei “fuori casta”, nazionalismo estremo ed estrema diversità. Podcast

Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia - Francesca Boccaletto

Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol (TerraRossa, 2024). Pentolino da latte, scatola da scarpe taglia 43, strofinaccio a scacchi bianco/blu, cucina, salotto, sgabuzzino. Gli oggetti e gli spazi possono custodire e raccontare il dolore? Dopo un lutto cosa resta? Quale memoria si aggancia alle cose che hanno definito la quotidianità di una famiglia? Questa è la storia di Madre, Padre, Maggiore e Minore ed è un viaggio nell’anima di due persone, di una coppia, prima e dopo la perdita dei figli. "Madre si era svegliata nella casa al mare, ma il rancore era ancora lì. Rancore per i muri, le finestre, le porte - anche di quella casa. Perché ogni oggetto, in qualche modo, le ricordava Maggiore, o Minore, o entrambi". Un libro che lascia un segno profondo, nel cuore e nelle stanze che abitiamo. Libro/romanzo

Nietzsche e Marx si davano la mano - Valentina Berengo

Nietzsche e Marx si davano la mano di Marcello Veneziani (Marsilio, 2025). Un libro ibrido, che unisce l'inventio narrativa al racconto saggistico, che qui è biografico e filosofico, senza mai dimenticare lo sguardo sul nostro presente. Cosa si sarebbero detti Nietzsche e Marx se al tavolo di una locanda, una sera, si fossero trovati l'uno di fronte all'altro? I due grandi pensatori sono raccontati come uomini, ancor prima che come filosofi o rivoluzionari del pensiero, e chi legge scopre che quanto di loro e delle loro convinzioni conosciamo dagli studi o dalla vulgata è in realtà molto meno lontano dal nostro sentire e dagli scenari dell'oggi di quanto non immaginiamo. Libro/saggio

Melma rosa - Marco Boscolo

Melma rosa di Fernanda Trias (Edizioni SUR, 2022). Quando l'allarme suona, lo sa chiunque, è meglio non farsi trovare all'esterno per evitare di essere investiti dal vento mefitico. Lo stesso vento che ha fatto ammalare anche Max, l'ex compagno della protagonista, che ora sta in un ospedale, in un reparto speciale in attesa che si compia un destino inevitabile. Sarebbe meglio lasciare questa città portuale, più esposta al contagio, e trasferirsi in campagna, dove stanno i genitori del ragazzino dalla fame insaziabile che accudisce per lunghe settimane. Ma lasciare tutto sa di sconfitta, di fine di un mondo (il nostro?) che è stato definitivamente intossicato dai veleni (del capitalismo?). L'uruguaiana Trias sfrutta il registro del new horror e del weird per parlarci si relazioni umane e della difficoltà di cambiare. Libro/romanzo

Il libro della follia - Sara Urbani

La prima traduzione integrale de Il libro della follia (La nave di Teseo, 2021) è un'immersione nella poesia a cuore aperto di Anne Sexton. La scrittrice statunitense - vincitrice del premio Pulitzer nel 1967 e morta suicida nel 1974 - porta sulla pagina tutto ciò che nella vita sembra indicibile, come il dolore del corpo o il disagio mentale, trasformandolo in immagini che sanno essere insieme taglienti e luminose. Un libro che oscilla di continuo tra la confessione e la performance, capace di usare la follia non come categoria clinica ma come lente per osservare le scandalose crepe della società patriarcale. Con un linguaggio che non arretra davanti all'oscurità e che, proprio per questo, riesce a dirci qualcosa di radicale sulla vulnerabilità dell'esperienza umana. Libro/poesia

Assassinio sotto il vischio - Valerio Calzolaio

Assassinio sotto il vischio di Richard Coles (Einaudi, 2025). Vigilia di Natale. Villaggio inglese di St Mary Champton. Il reverendo Daniel Clement, alto e brizzolato, solitamente calmo, sta organizzando il pranzo del 25 dicembre per amici e parenti nella casa in cui vive con la madre. Sta allestendo l’albero con gusto impeccabile ma si sente in ansia, sta attaccando le lucine bianche insieme al sergente Neil Vanloo, più giovane di quindici anni, e non si sono ancora dati un metodo: ogni tanto gli interruttori non funzionano. Il dì di festa tra gli ospiti figurano anche Jane Cabot, aristocratica sofisticata egocentrica, e suo marito Victor, enigmatico silenzioso, di riservate origini ebraiche. Durante una partita di sciarada mimata, Victor cade a terra stringendosi la gola e muore, proprio un assassinio sotto il vischio. Richard Keith Robert Coles è un sacerdote della Chiesa d'Inghilterra, conduttore radiofonico, polistrumentista e ottimo scrittore, qui al quarto romanzo della bella serie. Libro/giallo

Sangue loro - Il ragazzo mandato a uccidere - Chiara Mezzalira

Sangue Loro - Il ragazzo mandato a uccidere di Luca Lancise e Pablo Trincia (Sky Original, Chora Media, 2024). Roma, 1985: nella sede della British Airways in via Bissolati un attacco terroristico di matrice mediorientale uccide Raffaella, una dipendente della compagnia. A lanciare la bomba è stato Hassan, 15 anni. Era atterrato in Italia pochi giorni prima, mandato a uccidere dal gruppo terroristico Abu Nidal. Questa vicenda viene narrata proprio dalla sua voce, che si intreccia con quella di Daria, figlia di Raffaella, dipingendo un quadro complesso di vicende umane e scelte a noi incomprensibili, nella stagione degli attentati compiuti in Italia negli anni Ottanta dalle organizzazioni terroristiche per la liberazione della Palestina. Una riflessione sulle scellerate ragioni della violenza e sulla possibilità di perdonare. Podcast

La natura lo fa meglio (e prima) - Francesca Forzan

La natura lo fa meglio (e prima) di Giorgio Volpi (Aboca, 2024). La natura non è solo un luogo affascinante, ma un immenso serbatoio di ingegno biologico, ricco di capacità tecnologiche ancora sconosciute. Questo saggio, tra aneddoti, esperimenti e narrazioni curiose, racconta come molte delle invenzioni con cui l'uomo ha trasformato il mondo siano state in realtà anticipate da piante, animali e microrganismi. Studiare queste strategie evolutive, perfezionate in milioni di anni, può offrire soluzioni e innovazioni che possono guidarci verso un futuro più efficiente e responsabile. Libro/saggio

Frankenstein vive, vive! - Massimo Pistore

Frankenstein vive, vive! #1-4 di Steve Niles, disegni Bernie Wrightson e Kelly Jones (ItalyComics, 2012-20. Edizione originale Frankenstein alive, alive! #1-4, IDW Publishing). Nella sua recente interpretazione del romanzo di Mary Shelley il regista Guillermo del Toro ha preso grande ispirazione dai disegni del fumettista statunitense Bernie Wrightson per l'edizione illustrata del romanzo del 1983: 47 tavole che richiesero sette anni di lavoro. Nel 2012 Wrightson ebbe l'opportunità di tornare sul personaggio della creatura del dottor Frankenstein con un fumetto in quattro parti: la storia (di Steve Niles) è un'ideale prosecuzione del romanzo e una riflessione sulle sue tematiche. I disegni di Wrightson, splendidi come di consueto, riprendono fortemente le atmosfere delle precedenti illustrazioni pur con soluzioni più adatte alla narrazione a fumetti. Libro/fumetto

Se oltre a questi consigli vuoi leggere o regalare i libri de Il Bo Live, li trovi tutti qui. L'ultimo pubblicato è una vera e propria guida scientifica d'Italia. Si intitola La scienza nascosta nei luoghi d'Italia ed è una mappa alternativa del nostro Paese che intreccia sapere, paesaggio e cultura con tono lieve ma rigoroso. Un viaggio lungo 33 diversi luoghi dal Sud al Nord della Penisola. A 80 anni dalla Liberazione poi abbiamo pubblicato anche un fumetto. È la storia di Piero Artuso, il custode di Palazzo del Bo ed è un volume che parla di libertà, di cospirazione, di sogni come quello di un’Europa unita, di coraggio e di paura. Un ricordo dei luoghi e dei protagonisti che hanno combattuto contro il nazifascismo. Si intitola Il bisnonno fischiettava: una notte nella Padova partigiana