Orologio dell'Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte: mai così vicino alla catastrofe

Il 27 gennaio 2026, l'Orologio dell'Apocalisse è stato impostato a 85 secondi dalla mezzanotte, il momento più vicino alla mezzanotte mai registrato dall'Orologio nella sua storia. Il Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board (SASB), che stabilisce l'Orologio, ha chiesto un'azione urgente per limitare gli arsenali nucleari, creare linee guida internazionali sull'uso dell'IA e stipulare accordi multilaterali per affrontare le minacce biologiche globali.

La decisione, presa dallo Science and Security Board del Bulletin (con la consulenza di un comitato che include otto premi Nobel), tiene conto nel 2026 di minacce nucleari crescenti, tecnologie dirompenti come l’IA, rischi biologici e della crisi climatica. L’ultimo aggiornamento risaliva a gennaio 2025, quando l’orologio era a 89 secondi dalla mezzanotte.

Daniel Holz, presidente del Board, avverte che ai rischi già noti si aggiunge "l’ascesa di autocrazie nazionaliste" e che senza fiducia e cooperazione internazionale, "un mondo che si divide in 'noi contro loro' rende l’umanità più vulnerabile".

Maria Ressa, Nobel per la Pace 2021, punta il dito contro la crisi dell’informazione: "Senza fatti non c’è verità, senza verità non c’è fiducia. Viviamo un Armageddon informativo che impedisce la collaborazione necessaria per affrontare minacce nucleari, climatiche e legate all’IA".

Che cos'è l'Orologio dell'apocalisse

Il Doomsday Clock nasce nel 1947 come potente strumento di comunicazione scientifica e politica. Attraverso l’immaginario dell’apocalisse – la mezzanotte – e il linguaggio del conto alla rovescia tipico dell’esplosione nucleare, l’orologio intende rappresentare le minacce esistenziali per l’umanità e per il pianeta, inizialmente legate alle armi atomiche e oggi amplificate da nuove tecnologie destabilizzanti e dalla crisi climatica.

L’orario viene aggiornato ogni anno dallo Science and Security Board del Bulletin of the Atomic Scientists, in consultazione con il Board of Sponsors, che include nove premi Nobel. Nel tempo, l’orologio si è imposto come un indicatore universalmente riconosciuto della vulnerabilità del mondo di fronte a una catastrofe globale generata dalle tecnologie create dall’uomo.

Alla sua prima impostazione, all’inizio della Guerra fredda, le lancette segnavano sette minuti alla mezzanotte. Con il primo test nucleare dell’Unione Sovietica nel 1949, il tempo residuo si ridusse a tre minuti; nel 1953, con lo sviluppo delle armi termonucleari, si scese a soli due minuti. Da allora, in base all’evoluzione del contesto geopolitico internazionale, l’orologio si è più volte allontanato e riavvicinato alla mezzanotte: il momento di maggiore sicurezza risale al 1991, alla fine della Guerra redda, con 17 minuti di margine. Negli anni successivi, però, la tendenza si è progressivamente invertita, fino a raggiungere gli attuali 85 secondi.

Come si riporta indietro l'orologio

Le notizie, e come vengono presentate, sicuramente creano allarmismo. C'è però la possibilità di riportare indietro le lancette. Su questo il Bulletin of the Atomic Scientists, è chiaro: esistono ancora margini di intervento per ridurre i rischi globali. Il primo passo riguarda il nucleare: Stati Uniti e Russia potrebbero riaprire un dialogo serio sulla limitazione dei rispettivi arsenali, riaffermando allo stesso tempo l’impegno a non riprendere i test nucleari esplosivi. Una distensione su questo fronte avrebbe effetti immediati sulla stabilità internazionale.

Un secondo ambito cruciale è quello delle nuove tecnologie. Il Bulletin sottolinea la necessità di accordi multilaterali e di regolazioni nazionali capaci di prevenire sviluppi pericolosi nel campo delle biotecnologie e di impedire che l’intelligenza artificiale venga utilizzata per creare o amplificare minacce biologiche.

Sul fronte climatico invece, la strada è nota ma politicamente accidentata: accelerare la transizione energetica puntando sulle fonti rinnovabili già mature e riducendo rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili. A questo deve affiancarsi un rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale, indispensabile non solo per affrontare la crisi climatica, ma anche per migliorare la biosicurezza globale e sviluppare strumenti efficaci di riduzione dei rischi.