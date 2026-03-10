CULTURA 1926-2026: Amazing Stories e la nascita della fantascienza moderna di Mattia Sopelsa CONDIVIDI

Il collage delle prime due copertine di Amazing Stories. Foto: Wikimedia Commons

Nella primavera del 1926, nelle edicole statunitensi comparve una rivista diversa da tutte le altre. Il titolo era Amazing Stories e prometteva ai lettori racconti di meraviglie scientifiche, viaggi nello spazio e tecnologie future. Dietro quell’iniziativa editoriale c’era Hugo Gernsback, imprenditore, inventore e divulgatore scientifico di origine lussemburghese naturalizzato statunitense.

Oggi la nascita di Amazing Stories è considerata uno dei momenti fondativi della fantascienza moderna. Non perché prima non esistessero racconti che immaginavano il futuro o esploravano le conseguenze del progresso scientifico, ma perché per la prima volta queste storie vennero raccolte in una rivista interamente dedicata al genere. Con quel gesto editoriale la fantascienza smise di essere una curiosa miscela di narrativa scientifica, avventura e fantastico per diventare un settore riconoscibile dell’industria culturale.

A distanza di un secolo, il primo numero della rivista segna ancora una cesura nella storia della letteratura popolare.

Prima di Amazing Stories

Le radici della fantascienza sono molto più antiche della rivista che contribuì a definirla. Nel XIX secolo diversi autori avevano già utilizzato la scienza come strumento narrativo per immaginare mondi possibili o futuri alternativi.

Tra le opere spesso considerate precursori del genere figura Frankenstein (1818) di Mary Shelley, romanzo che intreccia riflessione filosofica, scienza e immaginazione. Nella seconda metà dell’Ottocento la narrativa scientifica conosce una grande diffusione grazie ai romanzi di Jules Verne, che immaginano esplorazioni tecnologiche e viaggi impossibili, e di H. G. Wells, autore di opere come The Time Machine e The War of the Worlds.

Questi testi, tuttavia, non erano ancora classificati come “fantascienza”. Venivano pubblicati come romanzi d’avventura, speculative romance o narrativa fantastica. Mancava un’etichetta condivisa, ma soprattutto mancava un mercato editoriale specifico.

L’editoria pulp e la cultura della tecnologia

Il contesto in cui nasce Amazing Stories è quello dell’editoria pulp americana degli anni Venti. Le riviste pulp – stampate su carta economica e vendute a prezzi accessibili – costituivano uno dei principali strumenti di diffusione della narrativa popolare negli Stati Uniti.

Hugo Gernsback era già una figura nota in questo ambiente. Prima di fondare Amazing Stories aveva pubblicato riviste dedicate alla divulgazione tecnica e alla radio, come Modern Electrics ed Electrical Experimenter. Queste pubblicazioni mescolavano articoli scientifici, progetti per radioamatori e racconti immaginari basati su invenzioni future.

L’idea di creare una rivista interamente dedicata alla narrativa scientifica nacque proprio in questo contesto. Gernsback intuì che esisteva un pubblico interessato a storie che unissero immaginazione e tecnologia.

Una copertina di Amazing Stories del 1958. Foto: Wikimedia

Hugo Gernsback, tra tecnologia e immaginazione

Hugo Gernsback non era soltanto un editore. Nato in Lussemburgo nel 1884 e trasferitosi negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, costruì la propria carriera all’incrocio tra tecnologia, imprenditoria e divulgazione scientifica. Appassionato di elettronica e radio, fondò diverse riviste dedicate agli appassionati di nuove tecnologie, contribuendo alla diffusione della cultura dei radioamatori negli Stati Uniti.

In queste pubblicazioni comparivano già racconti che immaginavano applicazioni future della scienza. Gernsback era convinto che la narrativa potesse svolgere una funzione educativa: secondo lui le storie ambientate nel futuro potevano stimolare curiosità scientifica e interesse per le innovazioni tecnologiche. Questa convinzione fu alla base del progetto editoriale di Amazing Stories, che egli presentò come una rivista capace di combinare intrattenimento e divulgazione.

La nascita di Amazing Stories

Nel 1926 Gernsback fondò ufficialmente la rivista Amazing Stories attraverso la sua casa editrice, la Experimenter Publishing Company. Il primo numero conteneva soprattutto ristampe di autori già affermati della narrativa scientifica e fantastica.

Tra questi comparivano racconti di Jules Verne, H. G. Wells e Edgar Allan Poe, accanto a nuovi contributi e articoli editoriali. L’obiettivo era mostrare che esisteva una tradizione narrativa basata sull’immaginazione scientifica.

Nel suo editoriale inaugurale Gernsback utilizzò il termine scientifiction per definire questo tipo di narrativa. Con questa parola intendeva storie capaci di combinare conoscenza scientifica, immaginazione e anticipazione tecnologica. Nel giro di pochi anni il termine sarebbe stato sostituito da quello oggi universalmente utilizzato: science fiction.

Fantascienza e modernità tecnologica

La nascita di Amazing Stories coincide con una fase di profonda trasformazione tecnologica della società americana. Gli anni Venti sono il decennio della diffusione della radio, dell’elettrificazione domestica e delle prime grandi industrie tecnologiche. L’immaginario del futuro diventa parte integrante della cultura popolare.

In questo contesto la fantascienza non è soltanto evasione narrativa. Molti dei racconti pubblicati nelle riviste pulp riflettono entusiasmi e paure legati al progresso scientifico. Le storie immaginano viaggi spaziali, nuove macchine, robot e civiltà extraterrestri, ma allo stesso tempo interrogano il rapporto tra tecnologia e società. La fantascienza diventa così uno spazio narrativo in cui il pubblico può confrontarsi con le trasformazioni della modernità.

Marzo o aprile 1926?

La data di nascita di Amazing Stories presenta una piccola ambiguità che ricorre spesso negli studi sulla fantascienza. Il primo numero della rivista riporta infatti in copertina la data April 1926. Questa è la cosiddetta cover date, cioè la data editoriale ufficiale.

Molte fonti bibliografiche e studi storici indicano tuttavia marzo 1926 come momento di uscita della rivista. La discrepanza dipende dalle pratiche editoriali dell’epoca. Le riviste pulp venivano infatti distribuite nelle edicole alcune settimane prima del mese indicato in copertina. La data stampata serviva a prolungare la permanenza del numero sugli scaffali.

In altre parole, il primo numero di Amazing Stories porta la data editoriale di aprile 1926 ma con ogni probabilità arrivò nelle edicole statunitensi tra la fine di febbraio e il mese di marzo dello stesso anno. Per questo entrambe le indicazioni compaiono nella letteratura specialistica.

La nascita di una comunità di lettori

Una delle innovazioni più importanti introdotte dalla rivista fu la creazione di una comunità di appassionati. Amazing Stories pubblicava infatti le lettere dei lettori accompagnate dal loro indirizzo completo.

Questa scelta, apparentemente marginale, permise ai lettori di mettersi in contatto tra loro. Nel giro di pochi anni nacquero i primi club di fantascienza e le prime reti di appassionati organizzati. È l’origine di quello che oggi viene chiamato fandom.

Negli anni successivi queste comunità avrebbero dato vita a convention e incontri dedicati al genere, tra cui la World Science Fiction Convention, uno degli appuntamenti più importanti della fantascienza internazionale.

Un nuovo settore dell’editoria

Il successo della rivista dimostrò che esisteva un pubblico per questo tipo di narrativa. Negli anni Trenta nacquero nuove testate dedicate alla fantascienza, tra cui Astounding Stories e Wonder Stories.

Queste riviste diventarono il laboratorio creativo in cui si sviluppò la fantascienza del XX secolo. Qui avrebbero pubblicato i loro primi racconti alcuni degli autori che definirono il genere durante la cosiddetta “età d’oro” della fantascienza, tra la fine degli anni Trenta e gli anni Cinquanta.

Tra questi figurano Isaac Asimov, Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke, autori che avrebbero trasformato la fantascienza in uno dei generi letterari più influenti del Novecento.

Il trailer della serie TV "Foundation", ispirata a uno dei più celebri cicli di fantascienza di Asimov

L’eredità di Hugo Gernsback

La figura di Hugo Gernsback resta centrale nella storia della fantascienza. Pur non essendo uno scrittore nel senso tradizionale del termine, il suo contributo editoriale fu decisivo. Con Amazing Stories creò un mercato, un pubblico e una comunità di lettori.

Il suo nome è oggi legato al principale riconoscimento del settore, gli Hugo Award, assegnati ogni anno durante la World Science Fiction Convention.

Un laboratorio di immaginazione del futuro

Nel corso del Novecento la fantascienza avrebbe superato ampiamente i confini dell’editoria pulp. Il genere si diffuse nel cinema, nella televisione e nella cultura popolare, contribuendo a modellare l’immaginario collettivo del futuro. Molte idee oggi associate alla tecnologia contemporanea – dai viaggi spaziali ai robot intelligenti – sono state elaborate e rese popolari proprio attraverso la narrativa fantascientifica.

Anche per questo motivo gli studiosi della cultura scientifica considerano la fantascienza non soltanto un genere letterario, ma un vero e proprio laboratorio di immaginazione sociale. Le storie ambientate nel futuro permettono di riflettere sulle conseguenze delle innovazioni tecnologiche prima che queste diventino realtà.

Cento anni dopo

A distanza di un secolo, la fantascienza è diventata una delle forme narrative più diffuse al mondo. Dai romanzi al cinema, dalle serie televisive ai videogiochi, il genere continua a interrogare il rapporto tra tecnologia, società e futuro.

La sua storia, tuttavia, comincia con un gesto editoriale relativamente semplice: la decisione di dedicare una rivista intera a racconti che immaginavano ciò che ancora non esisteva. Quando Amazing Stories arrivò nelle edicole americane nella primavera del 1926, pochi avrebbero immaginato che quella pubblicazione avrebbe contribuito a definire uno dei generi culturali più influenti del secolo successivo.