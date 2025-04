SOCIETÀ Ritratti della Resistenza veneta: le voci che ci parlano ancora di Daniele Mont D'Arpizio CONDIVIDI facebook

Ottant’anni dopo la Liberazione la Resistenza non è solo un capitolo di storia: è un’eredità viva, che parla al presente con la voce di chi ha saputo opporsi rischiando tutto. Il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Casrec) dell’Università di Padova ha voluto raccogliere e rilanciare queste voci con il progetto Ritratti della Resistenza veneta: tre podcast, curati dagli storici Eloisa Betti e Alessandro Santagata e distribuiti da Il Bo Live, che danno forma a un mosaico di esistenze legate da un comune denominatore: la scelta consapevole di dire no alla dittatura e al totalitarismo. Gli episodi raccontano le storie di Concetto Marchesi, Ida D’Este ed Egidio Meneghetti: percorsi diversi ma intrecciati, tre declinazioni di un impegno civile che continua a interrogarci.

Concetto Marchesi: il rettore che sfida il fascismo

Il primo podcast ripercorre la figura di Concetto Marchesi, grande latinista e antifascista. Nato a Catania nel 1878, Marchesi si forma come intellettuale democratico e aderisce presto al socialismo. Professore universitario, giunge a Padova nel 1923. Durante il fascismo mantiene rapporti con il Partito Comunista, entrando attivamente nella Resistenza dopo l’8 settembre 1943.

Rettore dell’Università di Padova, usa il suo ruolo per opporsi al regime e fonda con Meneghetti e Trentin il CLN Veneto. Celebre il suo discorso del 9 novembre 1943 e il successivo appello agli studenti a imbracciare le armi contro nazifascismo. Costretto alla fuga, si rifugia in Svizzera dove prosegue l’attività clandestina.

Torna in Italia nel 1944 e partecipa alla politica del dopoguerra con il PCI, contribuendo alla Costituente. Muore nel 1957, lasciando un'eredità di rigore intellettuale e impegno civile.

Ascolta il primo episodio:

Ida D’Este: la Resistenza come scelta quotidiana

La seconda puntata è dedicata a Ida D’Este. Nata a Venezia nel 1917 in una famiglia cattolica, dopo l’8 settembre 1943 inizia la sua attività resistenziale organizzando aiuti ai soldati sbandati. Collabora con l’Azione Cattolica e la FUCI e diventa staffetta per il CLN Veneto, collegando i comitati provinciali e svolgendo compiti delicati e rischiosi.

Nota col nome di battaglia Giovanna, viene arrestata nel gennaio 1945 e subisce torture nel carcere di Padova, venendo in seguito deportata nel lager di Bolzano.

Dopo la guerra entra in politica con la Democrazia Cristiana, è deputata dal 1948 al 1958 e si impegna per i diritti delle donne, collaborando con Tina Anselmi e Lina Merlin.

Ascolta il secondo episodio:

Egidio Meneghetti: scienza e militanza

Nel terzo episodio emerge la figura di Egidio Meneghetti in tutta la sua intensità umana, scientifica e politica. Medico, farmacologo e intellettuale antifascista, è tra i fondatori del CLN regionale veneto, contribuendo a trasformare l’Università di Padova nel centro nevralgico della Resistenza veneta.

Cresciuto in un ambiente laico e risorgimentale e ufficiale medico volontario alla Prima guerra mondiale, con l’adesione al Partito d’Azione Meneghetti diviene tra i principali organizzatori della resistenza veneta: coordina azioni di guerriglia, tiene i contatti con gli alleati e cura la stampa clandestina. Arrestato dalla famigerata banda Carità il 7 gennaio 1945, subisce torture e viene internato a Bolzano in attesa della deportazione. Tornato in Ateneo, viene eletto rettore il 1° agosto 1945, assistendo in seguito al conferimento all’Università di Padova della Medaglia d’oro al valor militare, unico caso in Italia.

Nel dopoguerra è consigliere comunale per il Partito Socialista e aderisce al Movimento Federalista Europeo. Accanto all’attività scientifica e civile coltiva un’intensa produzione poetica: ne è un esempio la struggente Partigiana nuda, dedicata alle donne della Resistenza. Una voce limpida e ostinata, che ha fatto della scienza, dell’etica e della libertà i cardini della propria esistenza.

Ascolta il terzo episodio:

Un invito alla memoria attiva

Le storie raccontate nel podcast non sono biografie celebrative: restituiscono la complessità di scelte difficili e ostinate. Ogni episodio è costruito con rigore storiografico e attenzione narrativa, intrecciando le parole dei protagonisti con testimonianze, documenti d’archivio e letture interpretative. Le voci di Donatella Allegro e Isacco Tognon, guidate da Eloisa Betti e Alessandro Santagata, danno forma a un racconto coinvolgente, mai retorico.

Ritratti della Resistenza veneta è un progetto del Casrec per gli ottant’anni della Liberazione, ma è anche un’occasione per tornare a riflettere sul significato civile e politico di quell’esperienza. Un modo per restare in ascolto di scelte che hanno fondato il nostro presente e, forse, anche del nostro futuro.

SPECIALE RESISTENZA A PADOVA