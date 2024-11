SCIENZA E RICERCA Il Premio Galileo 2024 a “La materia del mondo” di Ed Conway di Daniele Mont D'Arpizio CONDIVIDI facebook

twitter

linkedin

email

whatsapp

Ed Conway è il vincitore dell’ultima edizione del Premio Galileo per la divulgazione scientifica, con il volume La materia del mondo. Una storia della civiltà in sei elementi, pubblicato da Marsilio 2023. L’esito della diciottesima edizione della prestigiosa rassegna è stato comunicato lo scorso 8 novembre nell’aula magna di Palazzo Bo, durante la cerimonia di premiazione che ha chiuso un percorso iniziato oltre sei mesi prima a partire da decine di titoli pubblicati in Italia, a testimonianza dell’attuale vivacità dell’editoria scientifico-divulgativa in Italia.

Per approfondire: Dietro il progresso: le risorse naturali che modellano la nostra esistenza

Al secondo posto della classifica finale, determinata dal voto della giuria popolare composta da studenti universitari e delle scuole superiori, Il male detto. Che cosa chiamiamo dolore di Roberta Fulci, seguito da Eroica, folle e visionaria di Silvia Bencivelli, Oltre Marie di Nastassja Cipriani ed Edwige Pezzulli e I gatti lo sanno di Giulia Bignami. Precedentemente i volumi erano stati selezioni dalla giuria scientifica presieduta quest’anno da Andrea Rinaldo, ordinario di costruzioni idrauliche all'Università di Padova e direttore del Laboratoire d’Ecohydrologie dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna, insignito nel 2023 insignito del prestigioso Stockholm Water Prize, (noto anche come il "Premio Nobel dell'Acqua").

La materia del modo guida i lettori in un percorso attraverso sei elementi fondamentali, ciascuno dei quali decisivo non solo al progresso tecnologico, ma anche nel modellare le strutture economiche, politiche e sociali che definiscono la modernità. A partire dalla sabbia, essenziale per produrre calcestruzzo ma anche vetro e microchip, per proseguire con il sale, utilizzato per secoli come conservante alimentare e oggi cruciale nella chimica industriale, il ferro, pilastro della rivoluzione industriale, il rame, base della rete elettrica globale e delle telecomunicazioni, il petrolio, motore dell’economia moderna ma anche fonte di molti dei nostri problemi, e il litio, l’‘oro bianco’ che promette di guidarci nella transizione energetica verso le fonti rinnovabili.

🏅 Il vincitore del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2024 – 18ª edizione – è Ed Conway con "La materia del mondo. Una storia della civiltà in sei elementi", @MarsilioEditori

Altre informazioni sul Premio Galileo 2024 ⤵️https://t.co/rI51Jn4ry1 #Padova pic.twitter.com/owpXnmhDdx — Comune di Padova (@comunepadova) November 11, 2024

Dal 2007 il Premio Galileo seleziona i migliori libri di divulgazione scientifica pubblicati in Italia nel biennio precedente e promuove la diffusione della cultura scientifica, essendo divenuto in questi anni un punto di riferimento nel panorama della divulgazione scientifica italiana e straniera. Tra i presidenti delle passate edizioni figurano illustri personalità come Umberto Veronesi, Carlo Rubbia, Margherita Hack, e molti altri. Anche la diciottesima edizione, come le precedenti, è stata promossa dal Comune di Padova – assessorato alla Cultura, con il contributo di Fondazione Cariparo e in collaborazione con l'università di Padova.

Premio Galileo 2024

La cinquina dei finalisti

Presentazione finalisti e premiazione

Vincitore